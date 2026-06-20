Querida actriz se sincera sobre su lucha contra el cáncer y lo que le devolvió la vida: “Tenía mucho miedo”

A lo largo de los años, diversos famosos se han sincerado sobre su lucha contra el cáncer y cómo pudieron superar la enfermedad. Un ejemplo de ello es Mauricio García Muelas, quien hace algunos meses reveló que ya había terminado con sus quimioterapias contra el cáncer testicular.

En esta ocasión, hablaremos de una actriz que recientemente habló sobre cómo lidió con el cáncer de tiroides y qué fue lo que la motivó a no rendirse. Te contamos los detalles.

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Actriz casi muere por el cáncer / Redes sociales

¿Qué actriz habló sobre su lucha contra el cáncer de tiroides?

Se trata de Park So-dam, actriz principalmente conocida por su participación en la cinta ‘Parásitos’. En 2021, contó a los medios de comunicación que le habían diagnosticado cáncer de tiroides durante un examen médico de rutina.

Esta afección la obligó a pausar su carrera artística y comenzar un tratamiento médico que incluía una cirugía. En 2022, dio a conocer que la enfermedad había entrado en remisión. Aunque pudo regresar a las pantallas con el tiempo, ya no fue la misma.

En una entrevista reciente para un medio coreano, confesó que el proceso de recuperación no fue nada fácil. Y es que había dado por sentado que, tras la operación, podría seguir su vida con normalidad. No obstante, descubrió que había quedado con algunas secuelas.

“Al principio tenía mucho miedo. En aquel entonces, ni siquiera quería ver a nadie. Antes de la cirugía, daba por sentado que podía usar esta voz. Durante seis meses después de la operación, no pude hablar, lo que me hizo reflexionar mucho. Como actriz, debo ser capaz de producir diversos sonidos, y me preocupé si realmente podría seguir siendo actriz”, expresó.

Contó que, con el paso del tiempo, logró ver las “cosas de otra manera”. Y es que, durante su recuperación, aprovechó para hacer un viaje y conocerse mejor.

“Solo después de ese tiempo de retraimiento comencé a verme a mí misma de verdad. Tras la cirugía, viajé sola a Europa durante 34 días. Al vivir esas experiencias, pensé: ‘Si no hubiera estado enferma, ¿habría asumido realmente este desafío?’”. Park So-dam

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Park So-Dam habla de su cáncer de tiroides / Redes sociales

¿Qué es el cáncer de tiroides, enfermedad que afectó a la actriz Park So-dam?

De acuerdo con diversos sitios especializados, incluyendo ‘Mayo Clinic’, el cáncer de tiroides es un tumor que se forma en la glándula tiroidea, una glándula que se localiza justo debajo de la llamada ‘Manzana de Adán’ en el cuello.

Al principio suele ser asintomática. No obstante, con el pasar del tiempo presenta síntomas como hinchazón en el cuello, cambios en la voz y dificultad para tragar. Existen varios tipos y algunos pueden ser bastante agresivos. La mayoría puede curarse con tratamiento y cirugías.

Park So-Dam lidió contra el cáncer de tiroides / Redes sociales

¿Quién es Park So-dam, actriz que tuvo cáncer de tiroides?

Park So-dam es una actriz surcoreana. Se hizo famosa al participar en la cinta ‘Parásitos’, que fue ganadora del Oscar.

Tiene 34 años.

Su debut en el medio artístico fue en 2013 con el cortometraje ‘No More No Less’.

Se le ha visto en otros proyectos como ‘Red Moon’, ‘Cenicienta y los cuatro caballeros’, ‘Entrega urgente’.

Su último proyecto tras curarse del cáncer fue ‘Phantom’.

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