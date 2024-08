Mariazel celebra su baby shower en ‘Me caigo de risa’ ¡Recibió tiernas palabras sus compañeros!

El pasado martes 13 de agosto, se transmitió un programa especial de Me caigo de risa donde la “familia disfuncional” organizó un emotivo baby shower en honor a Mariazel, todo en plena transmisión.

Durante el programa, los famosos participantes utilizaron una pancita de embarazo para simular el vientre de la conductora y participaron en varias dinámicas para celebrar la futura llegada de su segundo hijo.

Mariazel había anunciado en marzo, junto a su esposo Adrián Rubio, que esperaban su segundo bebé, una década después del nacimiento de su primera hija. En abril, la conductora utilizó sus redes sociales para compartir el género de su bebé, subiendo un video a Instagram donde reveló que organizaron una pequeña reunión para que su familia, y en especial su hija, descubriera que tendría un hermanito.

Así fue el baby shower de Mariazel en Me caigo de risa

Durante la transmisión del programa Me caigo de risa, se organizó un emotivo baby shower en honor a Mariazel, en el cual participaron todos los integrantes de la “familia disfuncional”. Durante las dos horas del programa, se llevaron a cabo diversos juegos y dinámicas en las que Mariazel participó, destacando actividades como ‘Rayuelazo’ y ‘Con pincitas’.

El programa estuvo repleto de momentos especiales. Mariazel recibió conmovedoras palabras de sus compañeros, quienes aprovecharon la ocasión para expresarle su cariño y apoyo, además de entregarle algunos regalos.

Faisy, uno de los conductores, compartió un emotivo mensaje: “Todos han dicho cosas bien bonitas sobre ti, que eres lo único que provocas cosas bonitas… te he aprendido tanto, Mariazel, porque las primeras temporadas que estabas en Me caigo de risa teníamos muchas pláticas, nos ha tocado viajar, turistear, y en esas pláticas donde yo creí que te enseñaba algo, con el paso de los años me he dado cuenta que tú eres la que me has enseñado mucho a mí”.

Faisy también recordó momentos importantes de su amistad con Mariazel, destacando su apoyo incondicional: “Hay muchas cosas que nos han pasado que la gente no sabe… y la primera en defenderme fuiste tú, y no me lo esperaba. A pesar de que te costaba trabajo abrirte, me brindaste la oportunidad a mí y a mi familia de ser parte, de alguna manera, de tu familia, y eso no lo voy a olvidar. Sin duda, creo que vas a ser una persona que siempre voy a tener en mi vida y, de verdad, gracias, te quiero mucho”.

Mariazel recibe una emotiva sorpresa por parte de su familia en Me caigo de risa

Antes de concluir el programa especial de Me caigo de risa, los participantes jugaron el juego ‘Ni hablar en cadena’, en el cual debían pasar la frase: “Viene para compartir tu felicidad, tu hija y Adrián (esposo de Mariazel)”.

Al recibir el mensaje y ver a su familia presente, Mariazel no pudo contener las lágrimas, emocionándose al estar rodeada de las personas que más ama.

Adrián Rubio, esposo de Mariazel, aprovechó el momento para dedicarle un conmovedor mensaje a su esposa: “Nuestra historia de amor es lo único que he procurado todos los días desde el día en que te conocí, tratar de crear un espacio seguro, justo como lo decías hace rato. Creo que esto es resultado de confiar en las personas, creer en el amor, y yo creo que mi hijo va a estar rodeado de muchísima gente que lo va a amar incondicionalmente”.

Este gesto fue un cierre perfecto para una celebración llena de cariño y buenos deseos, dejando a Mariazel profundamente conmovida por el apoyo y amor de su familia y amigos.

