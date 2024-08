Esposa de ‘Potro’ Caballero se declara fan del team ‘Mar’ y asegura que Karime debe ganar LCDLFM

El pasado 11 de agosto, Luis ‘Potro’ Caballero se convirtió en el tercer eliminado del popular reality show ‘La casa de los famosos México'. A pesar de su salida, ‘Potro’ expresó sentirse satisfecho con su participación. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de las fuertes críticas dirigidas por el público al team ‘Tierra’, equipo al que pertenecía.

Tras su eliminación, ‘Potro’ fue invitado a un live conducido por Pablo Chagra, donde se abordaron varias polémicas ocurridas durante el programa.

Ve: Esposa de Adrián Marcelo se pronuncia a sus fuertes discusiones con Arath de la Torre y Gala Montes en LCDLFM

En dicha transmisión en vivo estuvo presente la esposa de ‘Potro’, Fernanda de la Mora, por lo que fue cuestionada si sintió celos de que su pareja estuviera con Karime, a pesar que nunca tuvieron una relación, pero si una buena amistad.

Por su parte, ‘Potro’ aseguró que él cumplió con su palabra de no nominarla dentro del reality y aseguró que nunca hizo un complot contra ella.

Checa: Alfonso ‘N’, actor que le dio voz a Shrek, enfrentaría una segunda denuncia por abuso, aseguran

Lo que más sorprendió a sus seguidores fue la intervención de la esposa de ‘Potro’, Fernanda de la Mora, quien, en una inesperada declaración, reveló ser fan del team Mar y expresó su deseo de que Karime sea la ganadora del reality.

Fernanda de la Mora

“Aunque a lo mejor van a decir que no me creen, la neta, Karime se merece ganar. Lo está haciendo muy bien, esta manejando su bandera perfectamente bien, no se mete con nadie, de hecho está haciendo al cuarto ‘Mar’ divertido, porque antes no tenían estás dinámicas”.