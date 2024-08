La casa de los famosos México: Integrante de ‘las Perdidas’ podría sustituir a Adrián Marcelo, reportan

Adrián Marcelo se ha convertido en uno de los personajes más controvertidos de la actual temporada de ‘La casa de los famosos México’. Sus constantes enfrentamientos con otros habitantes, como Gala Montes y Arath de la Torre, han generado gran revuelo tanto dentro como fuera del reality show.

Las redes sociales se han inundado de comentarios negativos hacia el influencer regiomontano, acusándolo de conductas inapropiadas y comentarios desafortunados.

Ante la creciente presión del público, muchos internautas han pedido a la producción que tome medidas y expulse a Adrián Marcelo del programa. Incluso, la Secretaría de las Mujeres de la CDMX exortó a la producción a eliminar la participación de personas con conductas violentas. De hacer ese cambio, aseguran que ¡ya tendrían con quien remplazarlo!

Mientras la polémica en torno a Adrián Marcelo sigue creciendo, surge una nueva noticia que cambiaría el rumbo de ‘La casa de los famosos México’. Según el periodista Michelle Rubalcava, la producción del reality show estaría considerando la entrada de Karina Torres, una querida influencer y amiga de Wendy Guevara, como una nueva habitante.

Torres, quien fue una de las personalidades más solicitadas por el público desde el inicio del programa, podría ser la pieza clave para equilibrar las dinámicas dentro de la casa y aplacar la tensión generada por los constantes conflictos, según Mich.

Michelle Rubalcava

“Dicen que es Karina Torres la que entra. No sé si es para darle más vuelta a la casa, pero Karina Torres ya está confirmada en ‘La casa de los famosos México’, esto me lo están comentando, que entra próximamente. No sabemos si de panelista, de habitante, quién sabe, pero que ya se prepara para entrar al reality”.