LCDLFM: Gala y Arath acusan a Shanik de “victimizarse”; Briggitte sale en su defensa

La segunda gala de nominaciones dejó un ambiente muy tenso en ‘La casa de los famosos México’. Las celebridades han comenzado a replantearse sus estrategias y están analizando a aquellos que consideran los elementos más fuertes del reality.

Poco después de la nominación, Arath de la Torre y Gala Montes hablaron sobre Shanik Berman, quien volvió a quedar nominada, con lo que está en peligro de ser expulsada esta semana.

Durante la conversación, los famosos concluyeron que la periodista era “peligrosa”, pues consideran que “se victimiza mucho” y solo quiere quedar bien con todos.

“La conozco y de verdad la quiero, pero la conozco y ha estado jugándole a la víctima. Aguas con la gente que se hace la víctima y aguas con la gente que te adula todo el tiempo”. Arath de la Torre

Arath de la Torre / Instagram: @arathdelatorre

Briggitte Bozzo defiende a Shanik Berman

Briggitte Bozzo, quien se encontraba presente en la plática, los “regañó” por sus comentarios en contra de Shanik, argumentando que era una persona mayor y, probablemente, así sea su personalidad.

Si bien Gala aseguró que la también conductora “no era tonta” y “sabía muy bien su juego”, la joven actriz continuó en su postura.

“Al final es una señora muy grande. Yo sé que no es tonta, no es nada tonta, pero también puede que le afecten las cosas” Briggitte Bozzo

La también influencer indicó que ella también era una persona “amable” con los demás, y eso no significaba que buscara quedar bien: “Yo soy mucho de eso (ser amable) y no significa que vaya con una mala intención. Desde chiquita he sido así”, aseguró.

Para finalizar la conversación, Arath recordó que Shanik fue “muy insistente” con los cuestionamientos que le hizo a Mario Bezares sobre Paco Stanley, algo que, a su considerar, no estuvo bien.

Internautas reaccionan a la plática de Arath, Gala y Briggitte

La conversación entre los habitantes no pasó desapercibida en redes sociales. Si bien algunos le dieron la razón a Arath y Gala, otros lamentan sus palabras, principalmente porque la periodista rompió en llanto recientemente por su segunda nominación.

“A Shanik le va convenir abandonar la competencia para no pasarla mal”, “La inteligencia de Arath es impresionante, me caes bien”, “A Shanik también le afectan las cosas”, “Pura envidia”, “Briggi estuvo bien en defenderla”, “Ya que saquen a Shanik”, señalaron algunos usuarios.

