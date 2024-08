Majo Aguilar confirma que su prima Ángela no la invitó a su boda con Nodal: “No sabía que se iba a casar”

Majo Aguilar, sobrina del cantante Pepe Aguilar rompió el silencio y se pronunció por primera vez sobre la reciente boda de su prima Ángela Aguilar con el cantante Christian Nodal. En una entrevista exclusiva para el programa ‘Despierta América’, Majo confirmó que no fue invitada a la ceremonia y expresó su sorpresa al enterarse del enlace matrimonial el mismo día.

“Yo estaba cantando el Himno Nacional en Ohio, y realmente no sabía que se iban a casar. No hubo comunicación de su parte. La verdad, me enteré cuando ya estaba sucediendo”, expresó.

Recordemos que ese mismo día esto fue lo que llamó la atención de los internautas, así que ella prefirió no entrar al escándalo, aunque no pudo evitar ser cuestionada del tema.

Aunque no fue invitada, Majo está molesta por el desaire de su prima y le mandó buenos deseos en su matrimonio. “Que les vaya lindo, que lo haga bien”, indicó.

Majo también fue cuestionada sobre si ella ha pensado llegar al altar con su novio integrante de Kinky, Gil Cerezo con quien tiene una sólida relación desde hace tiempo, así que dijo que ella no tiene prisa por llegar al altar.

“Estamos muy contentos y tranquilos. Hemos construido una relación sólida, pero no estamos corriendo para casarnos”, dijo.

Majo dice que no tiene prisa de casarse con su novio / Instagram: @gilcerezo

¿Majo Aguilar envió indirecta a Ángela?

Las declaraciones de Majo se volvieron virales en poco tiempo y los usuarios ya reaccionaron con comentarios como: “Tiene años con su novio y dio una indirecta de que no hay prisa”, “en pocas palabras dio a entender que se casaron rápido”, “parece que a Angelita no la soporta ni su familia”, “con eso dijo todo. Ella no anda corriendo como su prima para atrapar a un hombre, bonita la chica, se nota que no está de acuerdo en lo que hizo su prima”.

Aunque hubo otros que la atacaron diciendo: “Se le nota la envidia que le tiene a Ángela detrás de esa cara que no rompe nada”, “se notó que algo te pica, todos tenemos familiares que no invitaríamos a un momento tan familiar y especial como es una boda”.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha respondido a las declaraciones de su prima, ni se ha pronunciado sobre los comentarios de su hermano Emiliano, quien no asistió a la boda porque tampoco lo invitaron, así que dejó un reclamo en las fotografías publicadas por su padre, Pepe Aguilar del día del enlace y escribió: “GPI (gracias por invitar)”.

