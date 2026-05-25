Hijo de Violeta Isfel defendió a su mamá de quienes la atacan por vender saludos: “Cállense el hocico un rato”

Omar Isfel defendió a su mamá, Violeta Isfel, de los ataques que ha recibido en redes sociales: “La gente que realmente la conoce sabe que ella sale de función y se toma fotos con los fans. Lo que llegó a vender fueron saludos en una plataforma. Muchos famosos hacen lo mismo. No entiendo, aunque tampoco busco una explicación”.

Aprovechó para mandar un mensaje: “A la gente que le tira hate: Ya cállense el hocico un rato. Me da hueva meterme a los comentarios. No me afectan en lo absoluto. No pienso darle atención a algo que no vale la pena”.

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¿Violeta Isfel es una suegra celosa? Omar Isfel revela cómo se lleva su mamá con su novia Armida

En otro tema, Omar Isfel se sinceró al decirnos si Violeta Isfel es una suegra celosa... “Mi mamá es a toda madre como suegra. Adora y quiere muchísimo a mi novia, Armida. Jamás en la vida ha sido celosa. Es una mujer muy comprensiva, divertida y buena onda. Siempre me ha escuchado y me dice su punto de vista. Este noviazgo es mi primera relación seria y la más duradera. Ya casi cumplimos 2 años juntos y ha sido una experiencia increíble”.

“Antes tenía muy claro que no tenía que presentarle a alguien a mi mamá si no se trataba de algo serio. En su momento, ella supo que salía con algunas mujeres, y hasta ahí, pero no las conoció (físicamente). Mi mamá es mi todo, no cualquiera la conoce”. Omar Isfel

Al ser su primera relación formal, Violeta ha sido una guía para él. “No les voy a negar que hemos tenido conflictos, como cualquier otra pareja. Eso es algo muy normal. Justamente ahí es donde platico con mi mamá: ‘Oye, creo que la estoy regando en esto, ¿cómo lo ves?’. Y ella me aconseja de la mejor manera. En algún momento sentí que no le puse mucha atención a mi novia y yo creía que ella estaba bien con esa parte; sin embargo, al comentarle a mi mamá, ella me respondió: ‘Tienen que poner sus límites y acuerdos. Te aconsejo que hagas esto’. Y me funcionó”.

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¿Omar Isfel ya se independizó? Así es su nueva vida lejos de Violeta Isfel

En 2024, le preguntamos a Omar Isfel sobre la posibilidad de independizarse de Violeta Isfel, y respondió: “Me gustaría hacerlo pronto. No lo he hecho, porque sé que no es tan fácil, pero sí quiero vivir solo. No me da miedo. Siento que sería una prueba para volverme más responsable”.

Ahora, nos reveló que ya se animó a dar el siguiente paso.

“Ya no vivo con mi mamá. Vivo con mi novia. Las cosas comenzaron un poco complicadas, pero ya se fueron arreglando. Ya llevo casi 1 año viviendo de forma independiente”. Omar Isfel

Para concluir, dijo que la parte económica ha sido el reto más grande para él y su novia, pero sigue picando piedra como actor. “Me ha costado trabajo en lo monetario. Ya tengo más responsabilidades. Obviamente, extraño a mi mamá, pero siempre estamos en comunicación por mensaje o llamada. A veces planeamos salidas juntos”.

“Me da gusto ver a mi mamá hacer su vida sin que yo esté en su casa. Sigo trabajando y haciendo castings. A lo mejor todavía no estoy ganando lo que me gustaría, pero no me ha faltado nada. Eso lo agradezco”. Omar Isfel

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Omar Isfel ya vive con su novia

¿Qué dijeron de Violeta Isfel sobre los saludos cobrados y por qué estalló la polémica?

Joanna Vega-Biestro contó lo que, supuestamente, vivió una maquillista cuando le pidió una foto a la actriz Violeta Isfel:

“Una de nuestras maquillistas le pide de favor que le grabe un video para su hijo, y Violeta le responde que no, que ella cobra por ese tipo de saludos, pero que con mucho gusto vaya a su cuenta de Instagram para que siga las instrucciones y le pueda mandar el video”. Joanna Vega-Biestro

En abril de 2025, expusieron en TV que la actriz vendía saludos y fotos.

¿Cuál es la trayectoria de Omar Isfel como actor, cantante e influencer en redes?

Omar Isfel

En 2020 incursionó en la música, con sencillos como: “Atrévete” y “La cumbia del coronavirus”.

Después lo vimos actuando en la serie Incorregibles de Santa Martha .

En 2025 fue parte de Caperucita roja, súper cuento musical .

Hace poco lanzó la canción “Decía que no”.

Cuenta con 132 mil seguidores en Instagram y 507 mil en TikTok.