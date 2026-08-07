¿Fernando Colunga y Blanca Soto ya presentaron a su bebé? Esta es la verdad detrás de las fotos, ¡son IA!

Fernando Colunga siempre ha sido de los actores más celosos con su vida privada, así que cuando en redes sociales aparecieron unas fotos de él, Blanca Soto y un supuesto hijo, la reacción no se hizo esperar. El problema es que las imágenes no son lo que parecen, y aquí te contamos toda la verdad detrás del rumor. ¡Son IA!

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Redes sociales

¿Las fotos de Fernando Colunga, Blanca Soto y su hijo fueron creadas con IA?

Las imágenes que circularon mostraban a Fernando Colunga y Blanca Soto abrazando a un niño de aproximadamente dos años, en una de ellas cargándolo frente a un espejo mientras el pequeño sonreía a la cámara.

Sin embargo, la cuenta de TikTok fernando.colungaa, administrada por una fanática del actor, fue la que subió las fotografías y aclaró en la descripción: “no me gusta publicar IA, pero bueno”, confirmando que las imágenes fueron generadas con Inteligencia Artificial.

La cuenta, que tiene más de 21 mil 400 seguidores y se dedica a compartir contenido de las telenovelas de Colunga, incluso agregó frases como "¿para siempre?”, “sí, para siempre” y “tú eres el amor de mi vida” para acompañar las fotos ficticias.

Como era de esperarse, las imágenes dividieron opiniones entre los seguidores del actor. Mientras algunos aseguraban que el parecido del niño con Fernando Colunga era evidente, otros de inmediato sospecharon que algo no cuadraba.

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¿Fernando Colunga y Blanca Soto tienen un hijo? Lo que reveló TVNotas sobre su paternidad

La pregunta ha acompañado a la pareja durante los últimos años. Aunque Fernando Colunga y Blanca Soto nunca han confirmado públicamente la noticia, los rumores sobre la llegada de un bebé existen desde hace tiempo.

La relación entre ambos habría comenzado tras compartir créditos en la telenovela Porque el amor manda en 2012. Desde entonces, han optado por mantener su romance alejado de los reflectores y rara vez hablan de su vida privada ante los medios.

Sin embargo, fue TVNotas quien reveló en exclusiva en marzo de 2024 que la pareja de Fernando Colunga y Blanca Soto habría dado la bienvenida a su primer hijo. En ese momento, una fuente del hospital HCA Florida Mercy, en Miami, compartió detalles sobre el nacimiento del menor, ocurrido presuntamente el 29 de febrero de 2024.

De acuerdo con una fuente cercana al actor Fernando Colunga estuvo presente durante el nacimiento del bebé, acompañó en todo momento a Blanca Soto y se mostró emocionado por la llegada de su hijo. Además, se informó que la pareja tomó estrictas medidas de privacidad para evitar filtraciones y mantener el acontecimiento lejos de las cámaras.

Años después, el tema volvió a cobrar fuerza cuando el productor Juan Osorio habló sobre la supuesta paternidad del actor, alimentando aún más las especulaciones que rodean a una de las parejas más herméticas del espectáculo mexicano.

Fernando Colunga y Blanca Soto son papás / Redes sociales

¿Qué ha dicho Fernando Colunga sobre su hijo, Blanca Soto y su vida privada?

Si algo ha caracterizado a Fernando Colunga durante toda su carrera es la discreción. El actor ha evitado convertir su vida personal en tema de conversación y suele responder con cautela cuando es cuestionado sobre asuntos familiares.

Respecto a la posibilidad de convertirse en padre, el protagonista de telenovelas llegó a declarar en noviembre de 2023 durante una entrevista en el programa de Mara Patricia Castañeda:

“Nunca he estado negado a tener un hijo. Si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera. De alguna forma me había ido sacando”. Fernando Colunga

Fernando Colunga fue cuestionado acerca de su paternidad con Blanca Soto / YouTube

Por su parte, Blanca Soto también habló años atrás sobre la maternidad y dejó en claro que era una posibilidad que siempre había contemplado: “Me encantaría ser mamá. Siempre digo: ‘Si Dios los manda, adelante’, pero no se me ha dado. Sin embargo, soy muy maternal”, expresó en una entrevista para MezcalTV en 2019.

En cuanto a los rumores recientes, Colunga se ha mantenido fiel a su postura de proteger su intimidad. Una de sus declaraciones más conocidas sobre el tema resume perfectamente la manera en que ha manejado su vida fuera de los reflectores:

“Mi vida privada es privada y la de actor, ya saben, pero véanme, yo estoy feliz (...) nadie puede decir si uno es un gran padre o no, eso lo dirá la vida después”. Fernando Colunga