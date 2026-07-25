Brandon Castañeda impacta con tremendad FOTOS en medio de su cumpleaños 27, ¡celebró con muchísimo calor!

Después de que Brandón Castañeda tuvo un enfrentamiento en Garra vs. Veneno con Cynthia Urías, celebró su cumpleaños número 26 con impactantes fotos en redes en las que usó muy poca ropa. ¿Ya las viste? ¡Aquí te las compartimos!

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Brandon Castañeda en Garra vs. Veneno.

¿Por qué Brandon Castañena tuvo un enfrentamiento en Garra vs. Veneno?

Brandon Castañeda, quien se especuló tiene una relación con la ex de ‘Potro’ Caballero, vivió un tenso momento en Garra vs. Veneno al tener un intercambio de palabras con Cynthia Urías que acaparó las redes.

Durante la transmisión del programa, el exintegrante de Wapayasos compartió su versión de lo sucedido y le ofreció una disculpa a la presentadora, al igual que Lauro Morales, ya que ambos le habían reclamado a Urías un punto.

“La verdad, yo me acerqué detrás de cámaras para abrazarte al final del día; sé que esto también es una competencia, de repente nos prendemos. Yo te lo dije, me encanta que tengas la camiseta bien puesta”, explicó exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy.

Desde entonces, Brandon Castañeda se ha mantenido en el foco de atención de la competencia, pero eso no fue un impedimento para que el creador de contenido celebrara a lo grande su cumpleaños número 27.

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Cynthia Urías y Brandon Castañeda discutiendo en Garra vs. Veneno. / Redes sociales

¿Qué fotos compartió Brandon Castañeda con motivo de su cumpleaños 27?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Brandón Castañeda, expareja de ‘la Bebesita’, compartió una serie de fotos de la celebración de su cumpleaños número 27, pero as que más sorprendieron fueron las primeras, en las que aparece con poca ropa.

Rodeado de regalos que le dieron sus fans a la salida de Guerreros mundiales, Castañeda aparece solo con un short mientras deja al descubierto el cuidado que le ha puesto a su físico, lo que emocionó aún más a sus seguidoras.

La serie de imágenes fue acompañada por un mensaje en el que agradeció el cariño que le han brindado durante su camino en la industria del entretenimiento: “Todo esto empezó como un sueño para mí y poco a poco se ha construido en un logro”.

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Brandon Castañeda celebra su cumpleaños con poca ropa. / Redes sociales

¿Cómo celebró Brandon Castañeda su cumpleaños en Garra vs. Veneno?

Durante la reciente emisión de Garra vs. Veneno, se celebró el cumpleaños de Brandon Castañea con un pastel, ya que es uno de los integrantes más queridos del equipo de ‘cobras’.

“Eres un gran guerrero muy querido”, dijo Lamba García a Castañeda, quien se sintió frustrado por su desempeño en los juegos, pero eso no fue impedimento para que sus compañeros le aplaudieran y su mamá fuera hasta el foro para celebrar juntos.

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