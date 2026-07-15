Cynthia Urías evade preguntas de Nano Ilianovich, ¿admite que se engancha en Garra vs. Veneno?: “Es un personaje”

Después de que Cynthia Urías denunció haber sido amenazada en Garra vs. Veneno, la conductora fue cuestionada nuevamente sobre la polémica tras la salida de Nano Ilianovich, quien era capitán de ‘Cobras’. ¿Prefirió evadir las preguntas?

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Cynthia Urías habla de la controversia en ‘Garra vs. Veneno’ / Redes sociales

¿Qué pasó entre Cynthia Urías y Nano Ilianovich en ‘Garra vs. Veneno’?

Luego de que Cynthia Urías y Brandón Castañeda tuvieron un enfrentamiento en vivo, la presentadora de Cuéntamelo ya! denunció en vivo haber sido amenazada por Nano Ilianovich durante el corto comercial.

A través de sus redes sociales escribió: “Un participante me amenazó en el corte comercial y me advirtió el hate que me iba a caer en redes etc, etc”. De acuerdo con Urías, tuvo la suerte de tener el micrófono encendido y que las personas le creyeran.

Por su parte, Nano, dio su versión sobre lo ocurrido tras dejar su labor como capitán. El participante explicó que habló con la conductora en el corte comercial para aclarar la problemática con un punto y explicó:

“Yo le dije si quieres, te grabo diciendo eso para que la gente sepa lo que está pasando, que es una nueva regla que tú inventaste. Agarró el micrófono y empezó a gritar: ‘Producción, Nano me está amenazando’, ella fue y se puso a llorar, chicos yo no la amenacé; es una palabra muy fuerte”. Nano Ilianovich

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Cynthia Urias compartio sus emociones en Instagram / IG: @cynthiaurias

¿Nano Ilianovich fue despedido de ‘Garra vs. Veneno’ tras controversia con Cynthia Urías?

En una plática con TVNotas, Nano Ilianovich aseguró que Cynthia Urías “pelea por todo”, y aunque se ha dicho que fue despedido en vivo, aclaró que él decidió dar las gracias al programa tras las acusaciones en su contra.

Asimismo, mencionó que la presentadora no es una persona “prepotente”, pero considera que no sabe diferenciar lo que ocurre dentro del programa con la realidad, pues pelea por “todo” y no quiere que le digan nada.

“Cuando entra en el papel de mamá ‘leona’, comienza el problema. No sabe separar nada. Llega de una manera al programa y después se convierte. Pelea por todo y no quiere que le digan nada”. Nano Ilianovich

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Nano Ilianovich, de Garra vs veneno: Guerreros mundiales, exhibe a Cynthia Urias por comportamiento en programa / Cortesía del coach, redes sociales e IG @cynthiaurias

¿Cuál es la postura de Cynthia Urías tras polémica en ‘Garra vs. Veneno’?

En un reciente encuentro con la prensa, Cynthia Urías fue cuestionada sobre Nano Ilianovich, principalmente sobre si ya había existido algún tipo de contacto tras la polémica que se desató en pleno programa. “No, fíjate que no. Ya me voy”, comentó.

Aunque huyó repentinamente de la prensa, antes mencionó que el trabajo que hace en Garra vs. Veneno solo se trata de un personaje, pero respeta que no le guste a todas personas: “Habrá a quien no le guste ese personaje y habrá a quien le guste mucho”.

“Dentro del reality como tal, no. Yo llevo un personaje definido; como les digo, puede gustarles o no mi personaje, pero es un personaje. Si voy a ser la defensora de los leones no los voy a defender dormida o pintándome las uñas, los tengo que defender como mamá leona”. Cynthia Urías

Al momento, Nano Ilianovich no ha respondido a las recientes declaraciones de la conductora. ¿Habrá más pleito?

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