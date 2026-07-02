Participante de Garra vs. Veneno ‘amenaza’ a Cynthia Urias; ella lo denuncia y lo DESPIDEN en vivo: “Queda fuera”

El reality deportivo “Guerreros: Garra vs. Veneno” ha contado con momentos tensos, como la caída de una de sus participantes que terminó en una hospitalización de emergencia. Hoy la polémica vuelve al programa, luego de que ‘Nano’, uno de los participantes amenazara a la conductora Cynthia Urias y fuera expulsado de la competencia. ¿Cómo pasó? Te platicamos.

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¿Dónde puedo ver “Garra vs Veneno” y quiénes son sus participantes?

‘Garra vs Veneno’ es un reality producido por Televisa y se puede ver a través de la plataforma de streaming Vix, o en los canales UniMás de lunes a viernes, y los domingos por Univision.

El programa llegará a la televisión mexicana el próximo octubre a través del canal 5.

La competencia cuenta con Lambda García y Cynthia Urias como conductores y la participación de 26 atletas de alto rendimiento, divididos en dos equipos: ‘Garra’ y ‘Veneno’

Equipo Garra:



Camila Flamenco

Farid Caram

Carmen Baque

Diamante Azul

Bruce Santillán

Lilian Durán

Roy Mata

Azul Granton

Chef Yisus

Jahn Lozada

Mamba

Ángel Herrera

Paola Peña

Equipo Veneno:



Fer de la Mora

José Ángel Pélaez

Arranza Carreiro

Nano Ilianovich

Brandón Castañeda

Frida Urbina

Lauro Morales

Kerly Ruiz

Miguel Pontón

Miguel Espinoza

Héctor Perfecto

Asaf Torres

Janice Betancour



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Integrantes de ‘Guerreros’ / Redes sociales

¿Qué dijo Cynthia Urias sobre la amenaza de Nano en el programa Garra vs. Veneno?

Durante la transmisión, se dio a conocer que Ilianovich ‘Nano’, capitán del equipo ‘Veneno’ amenazó durante el corte comercial a la conductora, diciéndole que recibiría “una ola de hate” en redes sociales.

Cynthia publicó una historia en Instagram expresando cómo se sentía luego del percance, diciendo que tenía el corazón destrozado y que, afortunadamente, tenía el micrófono prendido al momento de la amenaza y la gente pudo escuchar.

“Nunca había vivido algo parecido a esto. Tengo mi corazón destrozado… Un participante me amenazó en el corte comercial y me advirtió el hate que me iba a caer en redes etc, etc,. Diosito me cuido y yo traía el micrófono en la mano y la gente lo pudo escuchar, si no, nadie me hubiera creído como a muchas mujeres que sufren de violencia les sucede ... NO a la violencia” Cynthia Urias

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Cynthia Urias compartio sus emociones en Instagram / IG: @cynthiaurias

¿Cómo despidieron a ‘Nano’ de Garra vs. Veneno tras amenaza a Cynthia Urias?

Mientras al aire se explicaba lo que había pasado con el competidor y la conductora, ‘Nano’ entregó el gafete de capitán, tras no tener réplica, y abandonó el foro de grabación visiblemente molesto, lo que confirmó sus salida del programa.

“En el corte a comercial hubo una falta de respeto hacia Cynthia y eso no lo podemos dejar pasar, y quien lo hizo fue ‘Nano’.” Coach Memo Corral

“Recibo el gafete de capitán y ‘Nano’ queda fuera”, dijo el Coach Memo Corral.

Cynthia Urias en ‘Guerreros’ / IG: @cynthiaurias

Al momento, Cynthia Urias no se ha pronunciado a la reacción de Nano de abandonar el programa. No es la primera vez que la conductora tiene problemas en el programa, pues, semanas atrás, protagonizó un enfrentamiento con Brandon Castañeda, exintegrante de ‘los Wapayasos’, quien le reclamó por un punto que ganó el equipo rival.

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