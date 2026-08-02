¿Nicola Porcella estrena romance? Es relacionado con exparticipante de ‘Garra vs. Veneno’, ¿lo confirma?

Después de que se especulara que Nicola Porcella tiene un romance con una exconductora de Venga la alegría, ahora el conductor de Hoy es relacionado con una exparticipante de Garra vs. Veneno, reality de competencia deportiva en el que está al frente del área digital junto a Gina Holguín. ¿De quién se trata?

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¿Nicola Porcella tiene nuevo romance? / Redes sociales

¿Quién es la participante de Garra vs. Veneno con la que es relacionado Nicola Porcella?

Después de que Fer de la Mora abandonó la competencia de Garra vs. Veneno por una grave lesión en la rodilla, llegó al reality Dulcelia, una de las participantes que ya había estado en Esto es guerra, programa de Perú.

Durante su llegada, Dulcelia Echevarría sorprendió al agradecer a Nicola Porcella el haberle abierto las puertas. “Con mucha energía y con muchas ganas de competir. Primero, quiero agradecer a Dios por estar aquí y a la producción. Agradecer también a Nicola (Porcella), quien fue quien me abrió la puerta para entrar”, dijo la atleta al entrar.

Con el paso de los programas, su convivencia en el área digital se volvió constante e incluso Dulcelia comenzó a compartir diversos TikToks junto al conductor de Hoy, los cuales desataron teorías entre los internautas sobre un posible romance.

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Ella es Dulcelia, participante eliminada de Garra vs. Veneno. / IG: @duceliaechevarria

¿Por qué se cree que Dulcelia y Nicola Porcella tienen un romance?

Semanas antes de que Dulcelia fuera eliminada de la competencia por una conducta antideportiva, compartió un TikTok en el que aparece junto a Nicola Porcella. Aunque todo se trata de contenido, los comentarios no se hicieron esperar.

Una de sus seguidoras comentó que a Nicola Porcella le gustaba Dulcelia, revelación que desató reacciones: “Imagínense un hijo con esa genética”, “Nico y Du, ese amor apache”, “Los dos son igualitos” y “A Nicola le gusta Ducelia, siempre dijo que le parecía la más guapa de Esto es guerra”.

Sin embargo, Nicola y Dulcelia siempre bromearon en Garra vs. Veneno y NUNCA confirmaron una relación más allá de la amistad; aunque muchos aplaudieron que el exhabitante de La casa de los famosos México haya apoyado a su colega para tocar puertas en otro país.

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¿Qué ha dicho Nicola Porcella sobre Dulcelia, exparticipante de Garra vs. Veneno?

Hasta ahora, Nicola Porcella no se ha pronunciado directamente sobre la cercanía que los internautas señalan en redes, principalmente TikTok, pero tras su salida, Dulcelia agradeció la oportunidad que le brindó el conductor.

“Gracias por tu amistad tan bonita, Nico, fue hermoso compartir momentos inolvidables a tu lado. Te quiero, amigo. Momentos que llevaré siempre en mi mente y en mi corazón”, comentó, dejando claro que su interacción en el programa y redes solo es por una amistad.

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