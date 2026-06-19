Cynthia Urías y Brandon Castañeda tienen fuerte enfrentamiento EN VIVO en “Garra vs. Veneno"; él pide disculpas

Cynthia Urías, conductora de ¡Cuéntamelo ya!, protagonizó un tenso momento con Brandon Castañeda durante la reciente emisión de Garra vs. Veneno. Pese a que la situación se aclaró momentos después entre conductores y competidores, el incidente sigue generando comentarios en redes.

Te recomendamos: ¿Bárbara Islas quiere ser mamá?: la conductora de Cuéntamelo Ya! Abre su corazón sobre maternidad y su relación

Cynthia Urías terminó llorando en ‘Garra vs. Veneno’ / Redes sociales

¿Por qué Cynthia Urías y Brandon Castañeda tuvieron un enfrentamiento?

Durante una de las competencias entre ‘Cobras’ y ‘Leones’, Brandón Castañeda reclamó un punto que ganaron los ‘Leones’, lo que generó un intercambio de palabras entre los competidores.

A los reclamos se unió Urías, quien es la representante de ‘Leones’. De acuerdo con la conductora, consideraba innecesario el reclamo de Castañeda porque su equipo iba arriba en el marcador por varios puntos, a lo que el exintegrante de Wapayasos le respondió:

“Así sean 10 mil, Cynthia, un reclamo es un reclamo, perdóname. Así sean 10 mil puntos, tenemos el derecho de reclamar. Discúlpame”. Brandon Castañeda

Lee: Conductora de Cuéntamelo ya! sorprende al anunciar su debut como actriz: ¡Así luce tras radical cambio físico!

Brandon Castañeda hace fuerte reclamo en ‘Garra vs. Veneno’

¿Cuál es el ultimátum que recibió Brandon Castañeda ante lo ocurrido con Cynthia Urías?

Después de que se tomó una decisión por parte del coach, Lamba García compartió que Brandon Castañeda y Lauro Morales habían hecho llorar a la presentadora con sus faltas de respeto tras lo ocurrido en el desafío, a lo que Castañeda explicó:

“La verdad, yo me acerqué detrás de cámaras para abrazarte al final del día; sé que esto también es una competencia, de repente nos prendemos. Yo te lo dije, me encanta que tengas la camiseta bien puesta”. Brandon Castañeda

Cynthia Urías y Brandon Castañeda discutiendo. / Redes sociales

En respuesta, Urías señaló que sus comentarios nunca eran a manera personal, pero lo que volvió a detonar el enojo de las ‘Cobras’ fue que Cynthia Urías mencionó que, a diferencia de Brandon, ella es la conductora, queriendo enfatizar que sus comentarios iban de acuerdo a lo que le planteaban en el programa.

En medio de los gritos, el exwapayaso terminó por pedir disculpas y pidió que se le mencionara la falta de respeto que había cometido para reflexionar sobre sus actos: “Lo lamento, no volverá a pasar, Cinthya, te lo garantizo y discúlpame”.

La conductora de ¡Cuéntamelo ya! aceptó las disculpas, pero Lamba García advirtió que no se permitirían más faltas de respeto y, en caso de que sucediera, tendrían que abandonar la competencia: “Antes que nada, siempre está el respeto”.

Lee: Fer de la Mora, ex de Potro, ¿ya encontró el amor con Brandon Castañeda? ¡Así confirman su cariño!

¿Cómo reaccionó Cinthya Urias a las disculpas de Brandon Castañeda?

Ante lo ocurrido, las redes sociales se inundaron de inmediato con comentarios, por lo que Cynthia Urías se pronunció al respecto en redes sociales, señalando que las acciones que pasan dentro del programa no repercuten en su vida exterior: “Lo que pasa en el show, se queda dentro del show”.

Por su parte, Brandon Castañeda compartió un breve comunicado en el que garantizó que no se volverá a repetir la situación, aunque resaltó una vez más que su intención nunca fue agredir de ninguna forma a una “gran mujer”. Posteriormente, realizó un video en el que habló de lo sucedido y pidió disculpas públicas.

No te pierdas: La Bebeshita afirma que Queen Buenrostro le hizo brujería a su ex, Brandon Castañeda: “La foto como salpicada”