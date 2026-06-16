¿Bárbara Islas quiere ser mamá?: la conductora de Cuéntamelo Ya! Abre su corazón sobre maternidad y su relación

Bárbara Islas, actriz y conductora de Cuéntamelo Ya!, está viviendo uno de los momentos más plenos de su vida y no solo en lo profesional. La también presentadora sorprendió al hablar abiertamente sobre su deseo de convertirse en mamá, sus planes de formar una familia y la historia de amor que la tiene más feliz que nunca, lejos del ojo público.

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Bárbara Islas se enfrentó a una terrible enfermedad tras la muerte de su madre. / Facebook: Bárbara Islas

¿Bárbara Islas quiere ser mamá? Esto confesó sobre sus planes de maternidad

Bárbara Islas quien Gala Montes aseguró en 2025 que tenían una relación, no dudó en hablar de uno de los temas que más intriga a sus seguidores: convertirse en mamá. La conductora de Cuéntamelo Ya! reconoció que sí desea formar una familia, aunque su carrera la ha llevado a postergar ese momento.

“Ay, sí, yo sí. La verdad es que tal vez lo he postergado un poco por mi carrera, porque amo lo que hago, pero sí, sí, sí quiero mis hijitos, mi casita y mi esposo, eso quiero”, compartió con total sinceridad.

La actriz dejó claro que, aunque ha estado enfocada en su crecimiento profesional, la idea de tener hijos es un sueño que sigue muy presente. Este tipo de declaraciones han generado conversación entre sus fans, quienes celebran que se encuentre en una etapa de claridad emocional.

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¿Quién es el novio de Bárbara Islas y por qué su relación es tan especial?

Otro de los puntos que llamó la atención fue su relación sentimental. Bárbara Islas reveló que mantiene un noviazgo desde hace más de año y medio, pero lo más sorprendente es que su pareja no pertenece al mundo del espectáculo.

“No tiene nada que ver con el medio. Entonces es muy divertido porque platicamos y no nos entendemos tanto, pero eso es muy bonito porque hablamos de cosas diferentes y entonces estoy bien contenta”, confesó.

Esta diferencia, lejos de ser un problema, ha fortalecido su vínculo. La conductora destacó que esa desconexión con el medio artístico le brinda frescura a la relación y la mantiene emocionada. Además, ha optado por mantener su romance en bajo perfil, lo que ha despertado aún más curiosidad entre el público.

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Bárbara Islas / IG: @barbaraislas

¿Bárbara Islas congelará sus óvulos?

En medio de la conversación sobre maternidad, Bárbara Islas también habló de la posibilidad de congelar sus óvulos, una práctica cada vez más común entre mujeres que desean planificar su futuro reproductivo.

La conductora aseguró que sí ha considerado esta opción, aunque explicó que es un proceso que requiere tiempo y compromiso, algo complicado por su agenda laboral actual.

Bárbara Islas “Claro, fíjate que muchas amigas ya lo han hecho. Lo único que sí creo es que hay que tomarse el tiempo… si es que hay que inyectarse, hay que hacer varias cosas. Entonces ahorita, bendito sea Dios, he tenido mucho trabajo, pero claro que lo pensaría”

Sin embargo, también dejó entrever que podría no ser necesario en su caso, pues siente que el momento de convertirse en mamá podría estar más cerca de lo que parece.

Bárbara Islas / IG: @barbaraislas

¿Cómo se prepara Bárbara Islas para un embarazo? Su mensaje sobre salud y edad

Más allá de las decisiones médicas, Bárbara Islas enfatizó la importancia de la salud y la información al momento de pensar en un embarazo. La conductora aseguró que ya se ha realizado chequeos y que todo está en orden, lo cual le da tranquilidad.

“Ya me chequé todo, está muy en orden”, dijo, dejando claro que está tomando decisiones responsables.

Además, aprovechó para enviar un mensaje sobre los mitos que rodean la maternidad, especialmente en relación con la edad.

“Entre mejor esté, pues mejor va a salir el bebé… creo que hay que informarnos bien y no tenerle miedo”, comentó Bárbara Islas, invitando a otras mujeres a no dejarse llevar por el miedo o la desinformación.