¿Bebé en camino? Sebastián Rulli y Angelique Boyer hablan de ser papás: “¿Regresaremos 3?”

Angelique Boyer y Sebastián Rulli cumplen 13 años de noviazgo y se han consolidado como una de las parejas más estables y reconocidas del espectáculo mexicano.

A lo largo de su relación, ambos han sido protagonistas de rumores sobre un posible embarazo, y recientemente volvieron a ser cuestionados sobre si entre sus planes está formar una familia y darle la bienvenida a un bebé. ¿Su respuesta dejó abierta la posibilidad de convertirse en papás? Te contamos.

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Angelique Boyer y Sebastián Rulli / Captura de redes sociales

¿Por qué han surgido rumores de que Sebastián Rulli y Angelique Boyer esperan un bebé?

Los rumores sobre un posible embarazo de Angelique Boyer no son nuevos. Desde hace un par de años, sus seguidores comenzaron a preguntarse si la protagonista de ‘Teresa’ estaría esperando un bebé junto a Sebastián Rulli.

Las especulaciones surgieron después de que circulara un video en redes sociales en el que la actriz parecía lucir una pequeña “pancita”, mientras Sebastián Rulli colocaba su mano sobre su abdomen. La imagen rápidamente llamó la atención y desató toda clase de comentarios sobre un posible embarazo.

Sin embargo, fue la propia Angelique quien se encargó de desmentirlo y explicó, con humor, que su “pancita” se debía a que había comido mucho jamón serrano y tomado cerveza.

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Sebastián Rulli y Angelique Boyer / Redes sociales

¿Qué dijeron Angelique Boyer y Sebastián Rulli sobre ser papás?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto de la CDMX, Angelique Boyer y Sebastián Rulli hablaron sobre lo que significa para ellos cumplir 13 años de relación. Sin embargo, los reporteros no dejaron pasar la oportunidad de preguntarles nuevamente por los rumores de un posible embarazo.

Entre risas, Angelique incluso le reclamó a Sebastián que en algunas fotografías aparece tocándole el abdomen, algo que podría interpretarse como una señal de que estarían esperando un bebé.

En medio de las preguntas, un reportero les lanzó la conocida frase “se van dos y regresan tres”, haciendo referencia a la posibilidad de que viajaran como pareja y regresaran con un integrante más. La pareja soltó una carcajada y Sebastián, siguiendo la broma, volteó a ver a Angelique y le preguntó: “¿Regresaremos 3?”. Ambos volvieron a reír, aclarando que toman todos los rumores con humor.

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¿Sebastián Rulli y Angelique Boyer están BUSCANDO tener un BEBÉ? ¿Te gustaría ver que su FAMILIA crezca? #SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD #SaleElSolTV pic.twitter.com/F1ocQ88enG — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 31, 2026

¿Cuántos años llevan juntos Angelique Boyer y Sebastián Rulli?

Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebraron oficialmente 13 años de noviazgo, consolidándose como una de las parejas más estables del espectáculo mexicano.

Aunque se conocieron en 2010 durante las grabaciones de ‘Teresa', fue hasta 2013, cuando volvieron a compartir créditos en ‘Lo que la vida me robó’, que su relación comenzó a tomar otro rumbo. En aquella época, Angelique atravesó la pérdida de su madre y Sebastián se convirtió en uno de sus principales apoyos emocionales.

Con el paso del tiempo, esa cercanía se transformó en una relación sentimental que se mantiene hasta la fecha.

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