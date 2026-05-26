Cecilia Galliano revela que un ex se enojaba por su manera de vestir, ¿explotó en su contra? Esto dijo

Cecilia Galliano, una de las figuras más consolidadas dentro de la industria, habló sin filtros de una de sus exparejas y las situaciones que vivió dentro de su relación. Pese a que la actriz y conductora no dio nombres, sus palabras ya están generando controversia en redes.

Cabe recordar que uno de los romances más conocidos de Cecilia Galliano es el que protagonizó con Sebastián Rulli, quien actualmente mantiene una relación con Angelique Boyer, pero sigue al pendiente del hijo que comparte con Galliano.

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Cecilia Galliano se sincera sobre romance del pasado. / Redes sociales

¿Qué dijo Cecilia Galliano sobre su expareja y su enojo por su forma de vestir?

Durante la reciente transmisión del podcast “Mate con Piquete”, Cecilia Galliano se sinceró sobre uno de los capítulos que vivió en su vida sentimental cuando estuvo con alguien que se molestaba porque ella no usa una prenda de vestir en particular.

Galliano reveló que no suele usar brasier y, debido a que hay algunas prendas que dejan al descubierto su gusto más que otras, su ex no solía estar de acuerdo. “Un novio, casi más, siempre se enojaba porque yo andaba en todos lados sin brasier y para mí no era un problema porque era como de tipo ‘güey, soy libre’, o sea, tienen que ser libres”, contó.

Y agregó: “Me ponía a lo mejor un vestido, una camiseta o algo y, claro, se notaban, pero a mí eso no me importaba y se enojaba”. Pese a que la conductora guardó la identidad de su pareja, hubo especulaciones sobre quién era.

Cecilia Galliano se sincera sobre su pasado en el amor. / Redes sociales

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¿Cómo fue la relación de Cecilia Galliano con Sebastián Rulli?

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli compartieron una historia de amor que llegó a su fin en 2011, después de que se convirtieron en padres. Los actores llegaron al altar después de varios años de noviazgo, el 31 de diciembre de 2008.

Su matrimonio fue uno de los más queridos del espectáculo, pero tras su divorcio en 2011, protagonizaron una batalla legal que se extendió por años, principalmente por una lujosa camioneta que Galliano le regaló al actor cuando estaban juntos.

Después de la tensión mediática que se vivió por su divorcio, la disputa legal terminó en 2015, cuando un juez falló a favor de Cecilia Galliano. Desde entonces, la expareja mantiene una relación cordial y, aunque evitan dar declaraciones el uno sobre el otro, ambos procuran el bienestar de su hijo.

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Cecilia Galliano y Sebastián Rulli compartieron una historia de amor que terminó en 2011. / Foto: Redes sociales

¿Qué dice Cecilia Galliano sobre sus desafíos para encontrar pareja?

Las declaraciones de Cecilia Galliano sobre su expareja ocasionaron que se reviviera una entrevista en la que la actriz y conductora comparte los desafíos que ha enfrentado para encontrar pareja más allá de su manera de vestir.

Durante su participación en el programa de René Franco, Galliano explicó que, más allá de su altura, varios aspectos de su personalidad han impedido que sus historias de amor triunfen. “Soy una mujer muy entrona y eso a los hombres les da miedo, porque soy una mujer muy independiente”, explicó.

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