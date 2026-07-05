Martha Higareda destapa que vivió un robo en su hogar a los cuatro meses de embarazo, ¿la salvó su intuición?

Tras el cómico momento que Martha Higareda y su esposo protagonizaron al recordar Amarte duele, la actriz mexicana compartió uno de los episodios más alarmantes que experimentó junto a su esposo Lewis Howes mientras estaba embarazada. ¿Sus gemelas estuvieron en riesgo? Te contamos.

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Martha Higareda y Lewis Howes se sinceran tras robo en su casa. / IG: @marthahigareda

¿Qué fue lo que vivió Martha Higareda mientras estaba embarazada?

Martha Higareda, quien recientemente presumió su cintura tras convertirse en mamá, reveló junto a su esposo que fueron víctimas de un robo en su casa cuando se encontraba en el cuarto mes de embarazo, una situación que encendió las alarmas sobre el bienestar de sus hijas.

Durante un reciente episodio en su programa de YouTube, la protagonista de No manches Frida explicó el miedo que sintió ante la posibilidad de que lo ocurrido derivara en complicaciones médicas.

De acuerdo con la pareja, el robo ocurrió cuando Howes se encontraba fuera de la ciudad, por lo que Higareda tomó la decisión de no pasar la noche sola tras una “corazonada” y se fue a casa de su mamá:

“Da miedo porque es nuestro hogar. Nuestro refugio. No es nada más una casa, es nuestro hogar. Es nuestro santuario, es sagrado”. Martha Higareda

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Martha Higareda habla de la “corazonada” que la salvó de estar presente al momento dle robo. / Facebook: Martha Higareda/YouTube: Yordi Rosado/ Twitter: @omgchismes

¿Cómo reaccionó Martha Higareda al darse cuenta del robo en su casa?

Al regresar a su hogar, la actriz de Amarte duele se comunicó con su esposo, quien le indicó abandonar el lugar y diera aviso a las autoridades. Por su parte, Howes reflexionó sobre cómo la ausencia de ambos evitó un escenario fatal.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones de Higareda a lo largo de las investigaciones fue el impacto que el estrés y el susto tendrían sobre sus hijas, ya que los niveles elevados de cortisol y las crisis emocionales fuertes son un factor de riesgo en el embarazo.

“No podía dejar que las emociones se apoderaran de mí, porque eso les afectaría a ellas. Así que creo que me mantuve muy serena hasta que se marchó el último equipo forense. Entonces me derrumbé. Me eché a llorar”. Martha Higareda

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Martha Higareda y Lewis Howes sufrieron un robo en su casa. / Instagram: @marthahigareda

¿Cuándo nacieron las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes?

Martha Higareda y Lewis Howes recibieron a sus gemelas el 18 de noviembre de 2025, lo que marcó un nuevo reto de salud para la actriz. De acuerdo con Higareda, el parto tuvo severas complicaciones que pusieron en riesgo su vida, pero logró salir adelante tras unos días críticos.

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida. Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”, expresó Howes.

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