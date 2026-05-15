Martha Higareda comparte recuerdo de Amarte duele y ¿causa celos en su esposo? “¡Aléjate de mi chica!”

Martha Higareda revivió uno de los momentos más recordados en el cine mexicano a través de sus redes sociales. La actriz recordó una de las escenas más icónicas de la película Amarte duele, que protagonizó junto a Luis Fernando Peña.

Amarte duele es una de las cintas más queridas en México, pues cada que sus actores comparten algún recuerdo o dan a conocer su experiencia, acaparan la atención de varias generaciones, por lo que la reciente publicación de Higareda no fue la excepción; incluso su esposo reaccionó. ¿Qué dijo?

Te lo contamos.

La película protagonizada por Martha Higareda estrenó en 2002. / Redes sociales.

Lee: Poncho Herrera y Martha Higareda se reencuentran años después de Amarte duele, ¡desatan nostalgia en redes!

¿Qué escena revivió Martha Higareda de Amarte duele?

En los últimos días ha estado circulando en redes sociales el trend: “Cuando me borran la memoria, pero eso significa que puedo volver a ver este video por primera vez”, que invita a los usuarios a compartir un momento de su vida que tuvo un significado importante.

Elenco de Amarte duele. / Instagram

La dinámica se basa en imaginar cómo sería perder la memoria y volver a ver un video por primera vez. De esta forma, Martha Higareda se unió al trend y colocó una de las escenas más icónicas de Amarte duele, en la que los personajes de Renata y Ulises cruzan miradas.

Todo ocurre mientras Renata está dentro de una tienda comercial y Ulises la mira desde el exterior, lo que ocasiona que ambos se miren e intercambien sonrisas.

Lee: ¡No lo vas a creer Yordi!: así luce Martha Higareda su cinturita tras su embarazo de gemelas

¿Qué dijo Martha Higareda al revivir la escena de Amarte duele?

Martha Higareda colocó dentro del video el texto que corresponde al trend, pero en la descripción de la publicación escribió: “Siempre es un buen momento para recordar este momento”, acompañado por un emoji de risa.

Como era de esperarse, la reacción entre sus seguidores no se hizo esperar, y muchos recordaron que es una de las cintas que más marcó su vida. Por ejemplo, una usuaria aseguró que su hija se llama Renata en honor al personaje de Martha Hijareda, mientras que otros mencionaron que aún conservan la película en físico.

No es la primera vez que la actriz emociona a sus seguidores con contenido relacionado con Amarte duele, pues anteriormente también compartió una foto junto a Poncho de Nigris. Sin embargo, lo que hizo la diferencia en esta publicación fue la inesperada reacción del esposo de Martha Higareda.

Esposo de Martha Higareda reacciona inesperadamente al recuerdo de la actriz. / Instagram.

Te recomendamos: ¡Luis Fernando Peña estuvo a punto de perder un testículo! El actor sufrió una fuerte infección durante rodaje

¿Cómo reaccionó el esposo de Martha Higareda al recuerdo de Amarte duele?

En medio de los comentarios de emoción, se observa el de Lewis Howes, esposo de Martha Higareda, quien escribió: “¡Aléjate de mi chica!”, generando reacciones diversas entre los usuarios.

Cabe señalar que acompañando el texto coloco emojis de risa que dan a entender que lo tomó con humor; incluso, varios usuarios decidieron seguir con la broma y escribieron: “El ‘Uli’ la vio primero, carnal, y a ella le gusta el frijol”.

Hasta ahora no hay reacción por parte de Martha Higareda, pero la publicación ya suma miles de ‘me gusta’ y varios comentarios.

Inesperada reacción del esposo de Martha Higareda. / Redes sociales

No te pierdas: Martha Higareda impacta con VIDEO nunca antes visto de su embarazo: “Enamorados de ser padres”

