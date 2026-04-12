¿Luis Fernando Peña explota por críticas a su esposa por “mostrar de más” en la playa?

Unas fotos familiares desde la playa desataron una tormenta inesperada. Aly Noris, esposa de Luis Fernando Peña, fue atacada en redes por lucir un escote en traje de baño, y el actor no se quedó callado: defendió su imagen, su familia y lanzó una crítica directa a la doble moral que persiste en las redes. ¡Esto se puso color de hormiga!

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¿Por qué criticaron a Aly Noris, esposa de Luis Fernando Peña, por su escote en la playa?

Lo que comenzó como un recuerdo familiar terminó convirtiéndose en una polémica viral. Aly Noris, mejor conocida en redes como La Maestra Noris, compartió imágenes de unas vacaciones junto a Luis Fernando Peña y sus hijos, posando con un traje de baño que dejaba ver su escote. Bastó eso para que decenas de usuarios lanzaran comentarios ofensivos, juicios morales y ataques directos, tanto de mujeres como de hombres.

La molestia fue tal que la propia Aly cuestionó públicamente el señalamiento del que fue objeto, dejando ver el hartazgo que le provocaron los mensajes:

“¿Soy la pu de todo México por traer un bikini, traje de baño?”**, expresó, evidenciando el nivel de agresión que recibió simplemente por su apariencia física.

El hecho no pasó desapercibido para Luis Fernando Peña, quien decidió romper el silencio y salir en defensa de su esposa. Para el actor, los comentarios no solo fueron exagerados, sino completamente fuera de lugar.

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¿Qué dijo Luis Fernando Peña sobre los ataques y la doble moral?

El actor, recordado por su papel de Ulises en Amarte duele, compartió un video donde se mostró genuinamente desconcertado por la reacción de algunos seguidores. Con un tono que combinó molestia y humor, confesó que no sabía que entre su público había tantos “mochos”.

En el video, Luis Fernando Peña explicó que muchas críticas se centraron en la supuesta “provocación” de Aly, algo que él calificó como absurdo:

“Hubo muchos ataques hacia Ali sobre por qué se vestía de esa manera tan provocativa, que por qué el escote, que no era necesario… ¡estábamos en la playa, por amor a Dios, era un traje de baño!”, dijo.

Para el actor, el problema va más allá de una prenda: se trata de una doble moral profundamente arraigada. Incluso dejó claro que, desde su punto de vista, Aly se veía increíble y no había nada que cuestionar:

“Creo que es parte de esta doble moral que seguimos manejando en este país; para mí se veía hermosa, es hermosa, no entiendo por qué son así, ¿no?”.

Luis Fernando admitió que uno de los comentarios, de tono morboso, sí logró sacarlo de quicio, por lo que decidió responder directamente, marcando un límite claro.

Por su parte, Aly ya no volvió a mencionar el tema en redes y dejó de subir fotos, mientras que Luis tampoco hizo más comentarios al respecto.

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¿Cómo se conocieron Luis Fernando Peña y Aly Noris y cuánto tiempo llevan juntos?

La historia de amor entre Luis Fernando Peña y Aly Noris comenzó de la forma más inesperada. Su primer encuentro ocurrió en 2016, cuando coincidieron casualmente en un restaurante. Aly, fan del trabajo del actor desde ‘Amarte duele’, se acercó únicamente para pedirle una foto. En ese momento no pasó nada más.

Años después, el destino volvió a reunirlos, esta vez en redes sociales. Fue durante la pandemia cuando comenzaron a conversar con más frecuencia, construyendo primero una amistad que, con el tiempo, se transformó en una relación sentimental, luego de que ambos cerraran ciclos personales.

Luis Fernando ha contado que, tras regresar de un viaje laboral, decidió terminar una relación previa por su bienestar emocional. Fue entonces cuando su vínculo con Aly se fortaleció, al grado de comenzar a vivir juntos y planear un futuro en común.

La pareja se casó por el civil en marzo de 2022, aunque la celebración simbólica se realizó hasta octubre de 2023, cuando protagonizaron una boda mística de inspiración celta que llamó la atención en redes. Actualmente, han formado una familia ensamblada: él es padre de una niña fruto de otra relación, Aly es mamá de un niño con su pareja anterior y juntos tienen a Aitana, nacida en 2021.