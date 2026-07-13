¿Eugenio Derbez llega al altar con Victoria Ruffo? La IA pone a Erling Haaland como el encargado de la boda

Eugenio Derbez puso creativo al Internet gracias a una dinámica que parecía sencilla, pero que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. El actor mexicano pidió a sus seguidores crear, con ayuda de inteligencia artificial, una fotografía en la que apareciera junto al futbolista Erling Haaland. Sin embargo, la creatividad de los internautas tomó un rumbo inesperado y transformó el reto en una auténtica lluvia de memes.

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Por qué Eugenio Derbez pidió una foto con Erling Haaland usando inteligencia artificial?

Todo comenzó antes del partido entre Noruega e Inglaterra, cuando Eugenio Derbez con un video invitó a sus seguidores a poner a prueba su creatividad.

Consciente de que conseguir una fotografía real con Erling Haaland durante el Mundial resultaba prácticamente imposible, el actor recurrió al ingenio de Internet.

“A ver quien me hace la mejor foto con Haaland usando IA. La mejor la publicó en mi feed”. Eugenio Derbez

La dinámica tuvo una respuesta inmediata. Decenas de artistas digitales y aficionados comenzaron a compartir montajes cada vez más elaborados, en los que ambos aparecían como si realmente hubieran convivido en distintos escenarios.

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¿Cómo terminó Victoria Ruffo en la boda viral entre Eugenio Derbez y Erling Haaland?

Lo que parecía un simple concurso creativo rápidamente tomó otro rumbo. Los usuarios aprovecharon la oportunidad para hacer referencia a uno de los romances más recordados del espectáculo mexicano: el de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Las redes sociales comenzaron a fabricar escenas completamente ficticias donde ambos aparecían vestidos de novios mientras Erling Haaland figuraba como el personaje que “oficializaba” la ceremonia.

Las imágenes mostraban desde bodas religiosas hasta ceremonias civiles creadas con inteligencia artificial. Aunque todo se trató de una broma, los montajes despertaron miles de reacciones y comentarios, pues recordaron una historia que durante décadas ha dado de qué hablar entre los seguidores de ambos famosos.

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Eugenio Derbez llega al altar con Victoria Ruffo / IA

¿Eugenio Derbez y Erling Haaland estuvieron juntos? Así los unió la IA.

La respuesta fue inmediata y masiva. En cuestión de horas, decenas de creadores de contenido usaron IA para colocar a Eugenio Derbez y Erling Haaland en escenarios que iban de lo deportivo a lo absurdo: sesiones de fotos conjuntas, canchas de futbol, taquerías mexicanas y hasta escenas sacadas de las películas del propio actor.

Entre los montajes más comentados aparecieron versiones de Haaland vestido como Ludovico P. Luche, uno de los personajes más recordados de Derbez, y otras que lo integraban directamente a escenas de “No se aceptan devoluciones”, con un nivel de detalle que sorprendió a varios usuarios.

También circularon imágenes donde ambos famosos intercambiaban camisetas de sus selecciones: Haaland con la playera de México y Derbez con la de Noruega. Otro montaje viral le puso a Haaland el cabello rubio característico... pero con corte mexicano, mientras que en otra versión el futbolista aparecía vestido como Aarón Abasolo, personaje de “Derbez en cuando”, con la playera corta a rayas y el short que hicieron famoso al sketch.

Hasta ahora, ni Victoria Ruffo ni Erling Haaland se han pronunciado sobre los montajes virales creados con inteligencia artificial.