¿Fer Serrano afecta la carrera de Santiago Giménez? En redes culpan a su esposa de su bajo rendimiento: “Lo amarró”

Santiago Giménez volvió a generar preocupación entre la afición luego de sufrir una lesión en los minutos finales del partido ante Inglaterra, situación que encendió las alarmas tras la eliminación de México. Sin embargo, la conversación en redes sociales tomó un rumbo inesperado y dejó de centrarse únicamente en su estado físico y rendimiento dentro de la cancha. La polémica alcanzó a Fer Serrano, esposa del delantero mexicano, luego de que diversos internautas la señalaran como una presunta responsable del momento deportivo que atraviesa actualmente el futbolista.

Los comentarios surgieron después de las recientes actuaciones de la Selección Mexicana, donde algunos aficionados comenzaron a cuestionar el nivel de Santiago Giménez y, sorprendentemente, dirigieron las críticas hacia su relación sentimental. ¿Será?

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¿Por qué responsabilizan a Fer Serrano del rendimiento de Santiago Giménez?

El nombre de Fer Serrano se convirtió en tendencia y no por la foto candente que subió del jugador mexicano, sino luego de que un usuario de redes sociales publicara una fotografía de la boda de la influencer con Santiago Giménez, acompañada de un comentario que rápidamente generó miles de reacciones.

“Aquí el momento exacto donde la carrera de Santi se fue a la mi...”, escribió el internauta, desatando una ola de opiniones divididas. Posteriormente, el mismo usuario profundizó en sus críticas y aseguró:

“Estaba en su prime y esa vieja lo amarró, desde entonces Santi puras malas decisiones con tal de complacerla, está más concentrado en viajar, hacer comerciales y redes sociales, que ponerse a entrenar”. Usuarios en X

La publicación provocó un intenso debate entre aficionados al futbol mexicano. Algunos usuarios respaldaron esa postura y sugirieron que la vida pública de la pareja podría estar afectando la concentración del delantero.

“Ella es mayor, obviamente lo agarró verde y lo manipuló”.

“Le arruinó la carrera a mi muchacho”.

“Con razón el güey está más preocupado por subir fotos y colaboraciones con marcas que en jugar”.

Las críticas aumentaron después de que se compartiera un video promocional protagonizado por Fer Serrano para una conocida cadena de comida rápida. El usuario cuestionó la exposición mediática de la influencer al escribir:

"¿Cuándo han visto a la esposa de Lira, Raúl, Ochoa, Quiñones, haciendo comerciales a costillas de su esposo?”. Usuarios en X

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¿Fer Serrano en realidad es la presunta responsable del rendimiento de su esposo Santiago Giménez?

Aunque las críticas fueron numerosas, también aparecieron cientos de mensajes defendiendo a Fer Serrano y rechazando que se le responsabilice por el desempeño deportivo de Santiago Giménez.

Muchos usuarios recordaron que la influencer construyó una carrera sólida en televisión, actuación y publicidad mucho antes de iniciar su relación con el delantero mexicano.



"¿Saben que es actriz?”.

"¿Por qué le echan la culpa a ella en lugar de a Santiago? Ella no es la que entra a la cancha a jugar”.

“No tiene nada que ver una cosa con la otra, linchar a su esposa es injusto”.

Mientras el debate continúa, ni Fer ni Santi han respondido a los comentarios en sus redes.

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¿Quién es Fer Serrano, la esposa de Santiago Giménez?

María Fernanda Serrano Coto, mejor conocida como Fer Serrano, nació el 18 de noviembre de 1997 en la Ciudad de México y ha desarrollado una carrera en el mundo del entretenimiento desde muy pequeña.

La actriz comenzó participando en campañas publicitarias cuando apenas era una bebé y posteriormente debutó en televisión en 2005 en la telenovela La esposa virgen. Más adelante formó parte de producciones como Pablo y Andrea y episodios de Mujer, casos de la vida real.

Además de su trabajo como actriz, Fer Serrano fortaleció su preparación profesional estudiando en la New York Film Academy de Los Ángeles. Su popularidad aumentó en 2016, cuando se integró como conductora del programa Pijama Party de Disney Channel. Un año después obtuvo reconocimiento internacional gracias a su participación en la serie juvenil Kally’s MashUp de Nickelodeon, donde interpretó al personaje de Lisa.

A lo largo de su trayectoria también ha colaborado con importantes marcas nacionales e internacionales, participando en campañas para empresas como Bimbo, LG, Lala, Palacio de Hierro, Skechers, Suburbia y Telcel.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Fer Serrano y Santiago Giménez?

La relación entre Fer Serrano y Santiago Giménez es una de las más conocidas entre los aficionados al futbol mexicano. La pareja lleva alrededor de siete años junta y ha contado en diversas ocasiones que se conocieron mientras jugaban videojuegos en línea.

Con el paso del tiempo, la relación se consolidó hasta llegar al matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas en redes sociales. Ambos suelen compartir momentos personales, viajes y proyectos profesionales con sus seguidores.