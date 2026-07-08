Gil Mora recibe emotiva ovación en su graduación de preparatoria pese a no asistir; así lo felicitó Memo Ochoa

Mientras muchos jóvenes celebran el fin de la preparatoria junto a sus amigos, Gilberto Mora vivió ese momento a kilómetros de distancia. El mediocampista de la Selección Mexicana no pudo estar presente en su ceremonia de graduación debido a sus compromisos deportivos, pero eso no impidió que se robara los reflectores. Sus compañeros encontraron una forma muy especial de hacerlo presente y la reacción del público terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Mira: Estos son los jugadores mexicanos que apuntan a ser las nuevas promesas del futbol, tras el Mundial 2026

¿Por qué Gilberto Mora no asistió a su graduación de preparatoria?

Gilberto Mora atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera. El mediocampista mexicano de apenas 17 años se convirtió en una de las grandes revelaciones del futbol nacional tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, torneo que lo colocó bajo los reflectores internacionales.

En medio de esta histórica etapa profesional, el futbolista también alcanzó una importante meta académica: concluir sus estudios de preparatoria.

Sin embargo, los compromisos relacionados con su actividad deportiva le impidieron acudir a la ceremonia de graduación organizada por el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana. Aunque México ya había concluido su participación mundialista, la agenda del jugador no le permitió acompañar a sus compañeros en la celebración.

Lo que parecía una ausencia inevitable terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y emotivos de la ceremonia, ya que sus amigos decidieron no dejar vacío el lugar del futbolista.

Mira: Diego Klein reaparece tras hospitalización de emergencia en pleno Mundial 2026: “Tuve mala suerte”

¿Cómo homenajearon a Gilberto Mora y qué dijo Memo Ochoa de su graduación?

Los estudiantes sorprendieron a todos los asistentes al llevar una figura de cartón con la imagen de la cara Gilberto Mora para representarlo simbólicamente durante la entrega de diplomas.

La ocurrencia provocó risas y aplausos entre los presentes, pero también generó una emotiva reacción colectiva. En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se escucha una fuerte ovación cuando el nombre del futbolista es mencionado durante el evento.

El gesto dejó en claro el cariño y la admiración que sus compañeros sienten por el joven deportista, quien en cuestión de meses pasó de ser una promesa de las fuerzas básicas a convertirse en uno de los nombres más populares del futbol mexicano.

Mira: Jugador de Egipto estalla tras eliminación ante Argentina en el Mundial 2026 y acusa: “Fue un partido amañado

Así se vivió el momento:

Además, Guillermo Ochoa, uno de los referentes históricos de la Selección Mexicana y quién hizo una gran dupla con el jovén, se sumó a las felicitaciones para Gilberto Mora. A través de un emotivo mensaje, le recordó que la graduación representa solo el primer paso de un camino lleno de sueños, retos y éxitos por conquistar.

Memo Ochoa "¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar. Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona. ¡Orgulloso de ti! Att. Don Memo”

Gilberto Mora se despide del Mundial con emotivo mensaje: ¿Qué dijo?

Mientras sus compañeros estaban finalizando el ciclo escolar, Mora representaba a México en el torneo deportivo más importante del planeta, una experiencia que seguramente marcó para siempre esta etapa de su vida.

Tras concluir su aventura mundialista, el joven futbolista utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje de agradecimiento a la afición mexicana que lo respaldó durante todo el torneo.

“Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo. Los tiempos de Dios son perfectos”. Gilberto Mora

La publicación estuvo acompañada por varias fotografías tomadas durante su participación con el Tricolor, imágenes que rápidamente recibieron miles de reacciones por parte de aficionados que siguen de cerca su carrera.

¿Quién es Gilberto Mora y por qué es considerado una joya del futbol mexicano?

Antes de vestir la camiseta de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo, Gilberto Mora ya era considerado una de las grandes promesas surgidas de la cantera de Xolos de Tijuana.

La convocatoria al Mundial marcó un momento histórico en su carrera. Con apenas 17 años, logró convertirse en uno de los futbolistas mexicanos más jóvenes en disputar una Copa del Mundo, además de romper registros al participar como titular en un encuentro de eliminación directa, una muestra de la confianza que el cuerpo técnico depositó en él.

Su crecimiento acelerado ha despertado el interés de clubes internacionales y especialistas, quienes lo colocan como uno de los nombres llamados a liderar el futuro del futbol mexicano.

¿Quién es el padre de Gilberto Mora y cuál fue su trayectoria en el futbol?

El talento de Gilberto Mora también tiene una importante herencia familiar. Su padre es Gilberto Mora Olayo, exfutbolista profesional que actualmente trabaja como entrenador en fuerzas básicas.

Nacido en la Ciudad de México en 1976, Mora Olayo debutó en la Primera División con Toluca en 1997 bajo la dirección de Enrique “Ojitos” Meza. Aunque posteriormente continuó su carrera en otros equipos, logró construir una amplia trayectoria dentro del futbol mexicano.

Defendió los colores de clubes como Atlético Mexiquense, Tigres B, Bachilleres, Real Cuautitlán, Veracruz y Jaguares de Chiapas, equipo donde dejó una huella importante gracias a su liderazgo.

Tras poner fin a su etapa como jugador profesional, decidió mantenerse ligado al deporte desde la formación de nuevos talentos, experiencia que sin duda ha influido en el desarrollo futbolístico de su hijo.