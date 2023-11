Fernando Colunga sería papá por primera vez junto a Blanca Soto, revelan

La vida personal de Fernando Colunga ha sido todo un enigma. El actor ha preferido guardar celosamente detalles de su intimidad y esto se ha prestado a muchos rumores, incluso de un noviazgo con la actriz Blanca Soto.

El protagonista de ‘El maleficio’ no ha tenido hijos a sus 57 años y tal parece que el momento ya habría llegado. Así lo dieron a conocer en el programa ‘Chisme no like’ después de una investigación.

“Chisme no like llegó hasta la ciudad de Miami para investigar y confirmar. Ya no hay duda. Está recontra confirmado: Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga, que será padre de un niño”, indicó Javier Ceriani.

Igualmente revelaron detalles y mencionaron que la noticia fue recibida por la feliz pareja en septiembre en una clínica de Miami.

Actualmente ella se encontraría en Miami y él en México por las grabaciones de la telenovela de Televisa que protagoniza, donde por cierto, sus ‘aires de divo’ estarían poniendo a todos con los pelos de punta. Para saber más sobre lo que pasa con Fernando Colunga en las grabaciones de ‘El maleficio’ checa tu revista TVNotas digital o impresa.

Fernando Colunga y Blanca Soto estarían esperando su primer hijo / Instagram: @blanksoto y TVNotas

Te puede interesar: Fernando Colunga y sus aires de divo han complicado las grabaciones de El maleficio

Recordemos que durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Fernando Colunga reveló que tenía el sueño de convertirse en padre: “Estoy en el proceso… Soy niñero. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido, es porque la vida no había querido que lo hiciera”, comentó.

Por lo que se sabe, Fernando Colunga tendría una relación con Blanca Soto desde hace más de 10 años.