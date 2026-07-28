Interrumpen transmisión de Sale el Sol para anunciar una muerte, Joanna Vega-Biestro rompe en llanto | VIDEO

Después de los días de tristeza que vivió el mundo del espectáculo por el fallecimiento del hijo mayor de Aylín Mujica, una nueva noticia entristece a la farándula, esta vez al equipo del matutino Sale el Sol.

La emisión de este martes 28 de julio no comenzó como de costumbre. Entre lágrimas, los conductores anunciaron el fallecimiento de Roger Antonio Zaragoza, padre de su compañera Kati Zaragoza. ¿Cómo dieron a conocer la noticia? Te contamos.

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Kati Zaragoza / Instagram

Así anunciaron la muerte del padre de la conductora Kati Zaragoza.

En el segmento de apertura, la conductora Paulina Mercado informó que el programa iniciaría con una noticia triste. Conmovida, envió un mensaje de apoyo a su compañera Kati Zaragoza tras el fallecimiento de su padre, Roger Antonio Zaragoza.

Después, la cámara enfocó a Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado. Visiblemente afectada, Joanna rompió en llanto al dedicarle unas palabras a Kati. Además de expresar sus condolencias, recordó brevemente la muerte de su padre y, desde esa experiencia, le aseguró que comprendía el difícil momento que estaba atravesando.

A través de las redes sociales de Sale el Sol, el equipo del programa también compartió una publicación para expresar sus condolencias a Kati Zaragoza y a toda su familia por el fallecimiento de su padre.

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¿Quién es Kati Zaragoza, presentadora de ‘Sale el Sol’?

Kati Zaragoza es una conductora, actriz y creadora de contenido originaria de Guatemala que actualmente reside en México, donde ha consolidado su carrera en la televisión.

Comenzó a ganar popularidad al formar parte del programa juvenil ¡Qué Chilero!, de TV Azteca Guatemala. Gracias a ese proyecto, obtuvo reconocimiento y más tarde decidió mudarse a México para continuar con su trayectoria profesional.

En la actualidad, forma parte del equipo de conductores del programa matutino Sale el Sol, de Imagen Televisión, donde participa en diversas secciones y se ha convertido en una de las presentadoras más reconocidas.

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Kati Zaragoza / Redes sociales

¿Cómo era la relación de Kati Zaragoza, conductora de ‘Sale el Sol’, con su padre, Roger Antonio Zaragoza?

La cercanía entre Kati Zaragoza y su padre era evidente. Aunque la conductora no compartía con frecuencia momentos familiares en redes sociales, en algunas publicaciones dejó ver el profundo cariño y admiración que sentía por su papá.

Con motivo del Día del Padre, Kati publicó un reel con diversos videos junto a él, a quien describió como “el amor de su vida”. Además, acompañó la publicación con un emotivo mensaje: “Si existen más universos, espero que en todos, seas mi papá”.

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