¿Quién se queda y quién se va de Sale el sol? Productor fuera y tres conductores en la cuerda floja

¡Los cambios ya comenzaron en Sale el sol! Cuando parecía que los rumores sobre una posible reestructuración dentro del matutino habían quedado atrás, ahora una fuente cercana a la televisora nos revela que la verdadera sacudida apenas está por comenzar, e incluso, nos compartió que se contemplaría el ingreso de los influencers Karime Pindter y Aaron Mercury como titulares en esta nueva etapa del programa.

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Sale el sol atraviesa por cambios. Habrá nuevos conductores y una nueva productora / Archivo TVNotas y redes sociales

Los conductores de ’Sale el sol’ que serían despedidos

Hace un par de meses había fuertes especulaciones de un importante recorte al cuadro de conductores, y se mencionaban nombres como Ana María Alvarado, Mauricio Mancera y Gaby Ramírez. Ahora este rumor se fortalece, pero al parecer serán otros los que dejen el matutino.

Según información que llegó a nuestra Redacción, hace 2 semanas le fue notificada su salida a Adrián Patiño, productor del programa desde 2023, quien dejará oficialmente su cargo a finales de agosto. Patiño, quien anteriormente estuvo al frente de Venga la alegría, llegó a la televisora con la misión de levantar los niveles de audiencia del matutino.

Sin embargo, nos cuentan que tras 3 años de esfuerzos, los resultados no habrían convencido a los altos mandos, quienes habrían decidido apostar por una nueva estrategia.

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Estos conductores de Sale el sol podrían ser sustituidos / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién sería la nueva productora de ’Sale el sol’?

La gran sorpresa, nos dicen, es que la producción quedará nuevamente en manos de Alejandra Luck, una figura ampliamente reconocida en la industria y recordada por haber encabezado algunas de las etapas más exitosas de Sale el sol.

La productora, además, ha sido directora de contenidos en otros matutinos como Con sello de mujer y Venga la alegría, además, en noticieros, programas de concursos y reality shows para Sony Televisión, TV Azteca, Televisa Deportes y Telemundo.

Su regreso no sería casualidad, pues, de acuerdo con nuestra fuente, la televisora estaría preparando una renovación total para celebrar los 10 años del programa.

Adrián Patiño dejaría de ser productor de Sale el sol / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Habrá nuevos conductores en ’Sale el sol’?

Justamente ahí comienzan las especulaciones más fuertes. Nuestra fuente asegura que Luck ya estaría sosteniendo reuniones y negociaciones con nuevas figuras para refrescar la imagen del matutino. Entre los nombres que suenan con fuerza destacan: Jean Duverger, Karime Pindter y Aaron Mercury, quienes podrían convertirse en los rostros de esta nueva etapa.

De acuerdo con la información obtenida, Joanna Vega-Biestro, Rafael Serdán y Kati Zaragoza serían los conductores que abandonarían el proyecto en los próximos meses, como parte de la reestructuración que se planea para el programa.

Aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial por parte de la televisora y la producción, los pasillos ya estarían comentando los cambios que se avecinan y que prometen transformar por completo el rumbo de Sale el sol. Todo indica que la batalla por el rating apenas comienza.

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