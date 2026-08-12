Actriz de Rubí tiene problemas respiratorios tras mala cirugía; ¿se quedó sin trabajo? “Me cambió la vida”

Durante una breve intervención en Sale el sol, una querida actriz de Rubí compartió que, tras una cirugía en su nariz incorrecta, tendrá que someterse a un nuevo tratamiento que… ¿Marcará su salida del matutino? ¡Te contamos los detalles!

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Actriz de Rubí rompe el silencio tras ser víctima de una cirugía incorrecta. / Rubí, la telenovela con Bárbara Mori

¿Quién es la actriz de Rubí que fue víctima de una cirugía incorrecta en su nariz?

Tras especularse sobre presuntos cambios en el matutino Sale el sol, Tanya Vázquez, actriz de Rubí, compartió en el programa que hace más de cinco años fue víctima de una mala cirugía en su nariz que le dejó secuelas que siguen presentes en su vida diaria.

De acuerdo con la actriz de melodramas como “Hasta que el dinero nos separe” y “Por amar sin ley”, acudió hace seis años a que le arreglaran un pequeño detalle que tenía en su nariz, pero al despertar de la cirugía, se percató de que era completamente distinta:

“Desafortunadamente, dormida no supe lo que iban a hacer. En su momento, cuando despertó, la nariz ya estaba mutilada”. Tanya Vázquez

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Tanya Vázquez rompe el silencio el Sale el sol. / Redes sociales/Canva

¿Cuáles son las consecuencias que enfrenta la actriz Tanya Vázquez tras una mala cirugía en su nariz?

De acuerdo con Tanya Vázquez, exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy, al despertar vio que su nariz había sido mutilada, ya que la dejaron sin huesos y con una perforación, lo que asegura marcó un antes y un después. “Me cambió la vida completamente, desperté y ya era otra persona”, señaló.

Al verse, se comenzó a cuestionar si iba a poder seguir trabajando y sacar adelante a su hija, pues su elección no fue cambiarla “ni para bien ni para mal”, solo buscaba corregir un defecto, pero al final terminó con grandes cambios en su estado de salud.

“No respiro, tengo una perforación y eso me impide respirar, pierdo el equilibrio. Me falta oxigenación, oído tapado, porque todo está conectado”. Tanya Vázquez

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¿Tanya Vázquez se va de Sale el sol para corregir problemas respiratorios?

Antes de que Tanya Vázquez se sincerara sobre su estado de salud, la periodista Ana María Alvarado dio a conocer que la actriz de melodramas saldrá de Sale el sol porque así estaba marcado su contrato, pero desconoce si su decisión esté relacionada con el procedimiento al que se someterá.

“Su ciclo era de un año, su contrato así fue firmado. Lo cuento para que no digan que la corrieron, no la corrieron, su ciclo estuvo marcado, su contrato fue por un año y se vence este mes de agosto. No va a entrar nadie, por ahora no”, contó en su canal de YouTube. Además, detalló que su último programa sería el viernes 14 de agosto.

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