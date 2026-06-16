Bárbara Mori reaparece y ¿anuncia su regreso a las telenovelas?: “Estoy muy feliz”

Después de que Bárbara Mori “peluseó” a La casa de los famosos, se sinceró sobre su posible regreso a las telenovelas. Cabe recordar que desde que protagonizó “Rubí” en el 2004, no ha vuelto a ser parte de un melodrama. ¿Ya prepara nuevo proyecto? Te contamos los detalles.

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Bárbara Mori en Rubí / Redes sociales

¿Cuáles son las telenovelas en las que ha participado Bárbara Mori?

Antes de saltar a la fama con su icónica interpretación de Rubí, Bárbara Mori Ochoa empezó su camino en la industria del entretenimiento en el melodrama “Tric-Trac”. Poco a poco se fue abriendo paso como actriz y consiguió ser parte de proyectos como:



Mirada de mujer. Telenovela que le dio notoriedad en la industria.

Telenovela que le dio notoriedad en la industria. Azul Tequila. Historia que protagonizó junto a Mauricio Ochmann.

Historia que protagonizó junto a Mauricio Ochmann. Súbete a mi moto. Primera producción en la que dio vida a una villana.

En 2004 llegó el melodrama que la catapultaría a la fama al interpretar a Rubí, una joven bonita y ambiciosa que utiliza su belleza para ir escalando socialmente. Su trabajo la llenó de elogios y hasta el día de hoy sigue siendo recordado, pues marcó un parteaguas en su carrera al retirarse de la pantalla chica.

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Bárbara empezó su camino en la industria antes de los años 2000. / YouTube

¿Bárbara Mori regresará a las telenovelas tras más de 20 años de ausencia?

En un reciente encuentro con la prensa, Bárbara Mori, quien recientemente trabajo con Natalia Téllez y Ximena Sariñana, se sinceró sobre sus proximos trabajos y aseguró que no tiene intenciones de regresar a las telenovelas.

“No, ahorita estoy bien así. Ya llevo un rato así haciendo (series). En realidad estoy muy feliz donde estoy”. Bárbara Mori

Sin embargo, agradeció el cariño que el público le ha brindado a lo largo de su trayectoria y compartió su secreto de belleza: “Mucho amor propio es lo que más les recomiendo”, dijo en un encuentro con los micrófonos del programa Hoy.

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¿Por qué Bárbara Mori tampoco quiere ser parte de un reality?

En medio del éxito que han tenido los reality shows 24/7, como es el caso de La casa de los famosos México, que próximamente estrenará su cuarta temporada, Bárbara Mori confesó anteriormente las razones por las que no sería parte de ese formato, pese a que su hijo, Sergio Mayer Mori, participó en La granja VIP.

“Cuando tienes la necesidad, hay otras cosas que se vuelven prioridad. Yo tengo el privilegio de escoger qué hacer con mi vida y eso lo agradezco profundamente. Así que hoy no lo haría”, dijo Bárbara Mori en un encuentro con medios, resaltando que en los años que le quedan de vida espera no tener la necesidad de aceptar el proyecto.

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