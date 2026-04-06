¿Bárbara Mori pelusea a La casa de los famosos México? Revela si participaría en un reality show

Bárbara Mori, actriz que protagonizó la telenovela Rubí, reveló si participaría en reality shows, luego de que su hijo Sergio Mayer Mori recientemente participó en La granja VIP, ¿qué dijo la artista? Te contamos los detalles.

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Bárbara Mori dio su opinión sobre los programas en formato reality show. / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Sergio Mayer Mori participa en La granja VIP?

Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori, participó en La granja VIP 2025, donde protagonizó diversas polémicas por sus actitudes y no obedecer las reglas. Fue el noveno eliminado y destacó por ser el primer capataz y un estratega destacado, pero no fue suficiente para convencer al público de que lo llevara a la final.

Además, Sergio Mayer, papá de Sergio Mayer Mori y expareja de Bárbara Mori, también ha participado en algunos realities, por ejemplo, en la primera temporada de La casa de los famosos México 2023, donde fue parte del recordado Team Infierno y recientemente en La casa de los famosos de Telemundo.

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Bárbara Mori opinó sobre los reality show, aunque su hijo participó en La granja VIP. / Redes sociales

¿Qué dijo Bárbara Mori sobre participar en La casa de los famosos México?

En entrevista con medios, la actriz Bárbara Mori, aunque no habló de La casa de los famosos México, dijo que no participaría en un programa en formato de reality show y que espera no tener la necesidad que hacerlo en algún futuro, destacando que es algo que no le gustaría realizar en este momento.

“Yo espero que toda la vida que me resta, tengo 48 años y me faltan otros 30 o 40 años de vida, espero que en esos 30 40 años de vida que me faltan, por vivir no tenga la necesidad de algo así”, dijo la protagonista de La mujer de mi hermano y Los dos hemisferios de Lucca.

Además, reiteró que “cuando tienes la necesidad, hay otras cosas que se vuelven prioridad. Yo tengo el privilegio de escoger qué hacer con mi vida y eso lo agradezco profundamente. Así que hoy no lo haría”.

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¿Bárbara Mori en un reality show? La actriz responde y deja clara su decisión. / Redes sociales

¿Quién es Bárbara Mori?

Bárbara Mori es una actriz de cine y televisión uruguayo-mexicana nacida el 2 de febrero de 1978 en Montevideo. Durante su adolescencia vivió en México, donde comenzó a trabajar desde joven mientras ayudaba en la pizzería de su padre en la colonia Insurgentes Mixcoac. Fue en ese entorno donde entró en contacto con el mundo del modelaje, actividad que desempeñó durante algunos años antes de encaminarse hacia la actuación. Más adelante trabajó en un restaurante en la colonia Del Valle y posteriormente inició su formación artística en el Centro de Educación Artística de Televisa, aunque no concluyó esos estudios.

Su preparación continuó en 1996 en el Centro de Estudios de Formación Actoral de TV Azteca, lo que marcó el inicio formal de su carrera en la televisión. Su debut ocurrió en 1997 con la telenovela Tric Trac, pero ese mismo año obtuvo mayor reconocimiento con su participación en Mirada de mujer. A partir de entonces, su presencia en la pantalla creció con proyectos como Azul tequila, Me muero por ti y Amores, querer con alevosía, además de su incursión en el cine con la película Inspiración en 2001.

En 2004 dio un paso decisivo al integrarse a Televisa y protagonizar Rubí, producción que amplió su alcance en la televisión. Posteriormente participó en cine con títulos como La mujer de mi hermano y prestó su voz para el doblaje en español de la cinta animada Robots. Años después, regresó a la pantalla grande con Treintona, soltera y fantástica en 2016, película que se posicionó entre las más vistas en México durante ese año y que consolidó su continuidad en el ámbito cinematográfico

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