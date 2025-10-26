Doña Lety critica a Bárbara Mori por una impactante confesión de Sergio Mayer Mori en La granja VIP, VIDEO

Doña Lety no sale de una polémica para meterse en otra. En redes ya saben que cuando la abuela de Aldo de Nigris habla, pone a temblar al mundo, y esta vez le tocó a Bárbara Mori, luego de que le preguntaran a la mamá de Poncho de Nigris su opinión sobre la participación de Sergio Mayer Mori en La granja VIP.

“Como era de esperarse, doña Lety no se quedó callada y, durante una transmisión en vivo, lanzó una fuerte declaración criticando a Bárbara Mori. ¿Qué fue lo que dijo?”

Doña Lety reacciona a la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris y pide que lo sancionen. / Redes sociales

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre Bárbara Mori en La granja VIP que hizo reaccionar a doña Lety?

Sergio Mayer Mori sorprendió a todos en La granja VIP al revelar que su madre, Bárbara Mori, permitió que fumara hierba por primera vez cuando tenía apenas 14 años. El joven actor y cantante confesó que manipuló a su madre para que accediera a enseñarle a consumir la sustancia, diciéndole que si ella no lo hacía, lo haría con sus amigos.

“Manipulé a mi mamá cuando tenía una corta edad, le dije que quería probar la mari… y me dijo que estaba loco. Entonces le dije que si no la probaba con ella, la iba a probar con mis amigos, y mi madre, tan hermosa y voluble que es, dijo ‘tienes razón’”, comentó Sergio Mayer Mori.

Además, el actor compartió que ha estado consumiendo marihuana durante los últimos 15 años como una forma de lidiar con la ansiedad social y el estrés. Esta declaración ha desatado controversia pues muchos han tachado a Bárbara Mori de no haber actuado bien al permitir que su hijo fumara, mientras que otros aseguran que quizá como madre accedió para proteger a su hijo.

“Yo nunca he estado de acuerdo con las personas que dicen ‘mejor en casa que afuera’, ¡pero qué peligro! Mejor enseñarles por qué no hacer ciertas cosas y explicarles las consecuencias. Ya cuando sean adultos, ellos decidirán si lo harán o no.”, expresó un internauta.

¿Sergio Mayer Mori no quería ser papá? / x

Doña Lety se lanza contra Bárbara Mori por enseñar a fumar a su hijo

Durante una transmisión en vivo, Doña Lety dio su opinión sobre la participación de Sergio Mayer Mori en La granja VIP, quien ha sido todo un suceso: de convertirse en uno de los favoritos en la primera semana, a convertirse en uno de los más criticados en esta segunda semana.

“Espero que a Sergio Mayer Mori le haga bien estar ahí y que pueda superar sus adicciones. Ojalá le sirva mucho. Está muy guapo el chavito, canta y todo, ¡pero qué feo que una mamá lo ponga a fumar desde los 14 años en vez de ayudarlo a hacer deporte u otras cosas!”, compartió doña Lety.

Bárbara Mori dedica mensaje a su hijo en medio e su participación en Lagranja vip. / Redes sociales

Cabe destacar que este comentario generó reacciones a favor y en contra de Doña Lety por esta declaración en la que critica la crianza de Bárbara Mori.

“Mentiras, no dijo. Y Doña Alegría no dijo nada malo de Sergio, solo comenta sobre sus padres y cómo pudieron instruirlo en el deporte.”

“Doña Lety lo hace a propósito para generar viralidad jajajaja, como si no la conociéramos.”

“Está sacando las cosas de contexto, no fue así.”

“Pues tiene razón, lo dijo de la mamá, pero cuando Poncho sepa que opiné del tema se va a enojar jajaja; él siempre cuida lo que dice su mamá.”

“Tiene toda la razón, pero La Granja no es un anexo.”

