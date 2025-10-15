¿Doña Lety, abuela de Aldo de Nigrism estará en La casa de los famosos? Le llegó invitación

Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris y abuelita de Aldo de Nigris, se ha convertido en una figura polémica en redes sociales. Desde que su hijo le enseñó a usar plataformas digitales y hacer transmisiones en vivo, Leticia Guajardo ha protagonizado varios momentos virales por sus controversias.

Su manera de hablar sin filtros, sus comentarios, dichos y pleitos mediáticos la han vuelto famosa en internet, posicionándola como una candidata ideal para un reality como “La casa de los famosos México”.

En medio del festejo por el triunfo de Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México”, doña Lety confesó que una televisora ya la buscó para negociar su posible participación en la versión internacional del reality, donde han participado figuras como Alfredo Adame, Laura Bozzo, Lupillo Rivera, Aleska Génesis, Maripily Rivera, Niurka, Manelyk, entre otros.

Doña Lety revela si aceptará la propuesta de La casa de los famosos

Doña Lety también conocida como “doña Alegría” reveló que la producción de Telemundo la buscó por Instagram, pero ella no quiso aceptar la propuesta de inmediato, pues por ahora no le gustaría entrar porque tiene otros proyectos en casa.

“En otras noticias, me están hablando de Telemundo para ‘La casa de los famosos, en dólares’”, dijo doña Lety en una transmisión en vivo.

“Pero les dije que, por lo pronto, no. No sé... necesito terminar muchas cosas. ¿Por qué será que me buscan?, ¿ustedes pueden entender por qué me están buscando?”, dijo en tono de broma.

“Me buscaron por Instagram, pero inmediatamente dije que no, que lo tenía que pensar. No sé ni cuándo es ni nada. Voy a checarlo. A lo mejor me podría ir bien, pero necesito revisarlo con calma. Tengo que terminar muchos proyectos. Pero doña Alegría sigue vigente, solo que ya me relajé bastante.” Doña Lety

¿Quién es doña Lety Guajardo y qué polémicas ha protagonizado?

Leticia Guajardo Cantú mejor conocida como doña Lety o doña alegría, es madre de Poncho de Nigris y abuela de Aldo de Nigris. Tiene activa presencia en redes sociales, esta la ha colocado en el ojo público, especialmente por sus comentarios sin filtros.

A lo largo de 2025, doña Lety ha protagonizado diversas controversias familiares, incluyendo distanciamientos con Poncho y confrontaciones públicas que han generado revuelo entre sus seguidores.

También ha recibido críticas por la forma en que mostró el delicado estado de salud de su esposo y por su tensa relación con su nuera, Marcela Mistral, a quien responsabiliza de algunos conflictos familiares.

En 2025 culpó públicamente a Marcela Mistral de haber alejado a Poncho de Nigris de ella.

Doña Lety protagonizó un fuerte pleito con su hijo al revelar en un live que Poncho no le quería pagar los XV a su hijo.

Además, doña Lety no ha dudado en compartir detalles de su vida personal, desde su situación económica hasta su dependencia de ciertos apoyos, lo que le ha generado tanto empatía como críticas. Su carácter directo y su estilo sin filtros la han convertido en una figura relevante en redes.

