Karime Pindter habla de sus romances con sugar daddies: “Yo me enamoraba de ellos”, ¿da nombres de famosos?

La exintegrante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La casa de los famosos México’, Karime Pindter, se ha convertido en una de las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo gracias a su personalidad extrovertida y a que nunca ha tenido problema en hablar de los episodios más íntimos de su vida.

Fiel a ese estilo, la también influencer compartió cómo fue la etapa en la que salió con sugar daddies y lo que significó para ella mantener ese tipo de relaciones... ¡Hasta confesó que llegó a enamorarse de ellos!

Leer: ¡Karime Pindter está soltera otra vez! Destapa por qué se acabó su fugaz romance: ¿Ella puso el cuerno con Yordi?

Karime Pindter / Redes sociales

¿Cómo fueron las relaciones de Karime Pindter con sus sugar daddies?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para ‘El minuto que cambió mi destino’, el periodista le hizo una pregunta tan delicada como directa: si ella consideraba que tener un sugar daddy era similar a la prost....ción.

Karime respondió compartiendo cómo fue su experiencia con ese tipo de relaciones. Reveló que tuvo su primer sugar daddy cuando tenía 18 años y él alrededor de 30. A partir de ese momento comenzaron los regalos y las atenciones, una dinámica a la que, según confesó, terminó por acostumbrarse.

También contó que llegó a tener entre tres y cuatro sugars, pero aseguró que siempre terminaba enamorándose de ellos, especialmente de uno con quien convivió durante más tiempo y que le hacía creer que estaba divorciado. Sin embargo, un día, mientras iban rumbo al cine, ¡descubrió que seguía casado al notar que llevaba puesto su anillo de bodas! ¡Pero no soltó nombres! ¿Será algún famoso?

Leer: Karime Pindter defiende a Wendy Guevara tras cancelación y desata polémica: “Qué ellas disfruten”

¿Por qué Karime Pindter dejó de tener relaciones con sugar daddies?

En la misma entrevista, Karime explicó que ya no mantiene ese tipo de relaciones porque ahora es una mujer más madura, independiente y con mayor seguridad en sí misma, por lo que ya no necesita ni le interesa volver a vivir esa dinámica.

Además, reveló que ha asistido a terapia psicológica y que, durante ese proceso, reflexionó sobre la ausencia de una figura paterna en su vida. Según explicó, esos “daddy issues” influyeron para que buscara ese tipo de relaciones.

Finalmente, confesó que la experiencia con el hombre del que realmente se enamoró y que descubrió que aún estaba casado fue la que la llevó a cerrar definitivamente ese capítulo de su vida.

Leer: Karime Pindter exhibe a Nicola Porcella: la dejó plantada y ¡ella se fue al antro con una mujer por despecho!

Karime Pindter / Archivo TVNotas, redes sociales y capturas de pantalla de Televisa Espectáculos

¿Qué es un sugar daddy?

El término sugar daddy se utiliza para describir una relación en la que una persona, generalmente mayor y con una posición económica más estable, brinda apoyo económico, regalos o ciertos beneficios materiales a otra persona a cambio de compañía, afecto o una relación de tipo sentimental o sexual. Aunque suele estar rodeado de polémica, quienes forman parte de este tipo de vínculos aseguran que se trata de acuerdos entre adultos y que cada pareja establece sus propios límites.

Leer: Karime Pindter y Yeri MUA revelan ¿cómo hacer un buen amarre y triunfar en el amor?