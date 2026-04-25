¡Karime Pindter está soltera otra vez! Destapa por qué se acabó su fugaz romance: ¿Ella puso el cuerno con Yordi?

A Karime Pindter, exparticipante de Acapulco Shore, parece que solo le pintaron pajaritos en el aire porque su relación amorosa terminó más rápido que lo que tardó en anunciarlo, ¿qué dijo la influencer? Te contamos todos los detalles.

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Por qué Karime Pindter terminó su romance: la influencer rompe el silencio. / Redes sociales

¿Cómo anunció Karime Pindter que tenía novio?

Karime Pindter habló sobre su vida sentimental y reveló cómo comenzó su relación. Durante una entrevista con Yordi Rosado en marzo, el conductor notó un cambio en su actitud y se lo comentó directamente: “Te veo la cara de enamorada, vimos rosas en la entrada, te veo la cara de enamorada, feliz…”.

Ante esto, Karime reaccionó con sorpresa y preguntó: “¿Me ves más feliz que antes?”, a lo que él respondió: “Sí, la verdad sí, siempre te veo contenta, pero ahora te veo feliz”. La influencer confirmó que está saliendo con alguien. “Pues sí, Yordi”, respondió cuando el conductor le preguntó si tenía pareja. Al insistir sobre si se trataba de algo serio, añadió: “Yo creo que sí, yo digo que sí. (Llevamos) un mes”. También confirmó que sus sentimientos ya están presentes en la relación. “¿Estás enamorada?”, le preguntaron, y ella respondió: “Sí”.

Karime explicó que el inicio de la relación se dio a partir de que se “lo presentaron y yo dije ‘Bueno, así se conocieron Thalía y Tommy Mottola, voy a ir’”, relató. Según contó, desde el principio hubo conexión y actualmente son pareja formal. “Sí. Oficiales”, afirmó, además de señalar que su novio no pertenece al mundo del entretenimiento: “No tiene nada que ver con el medio, no es figura pública ni lo será”, aunque no dio más detalles sobre su identidad.

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Karime Pindter revela los motivos de su separación y confirma que está soltera nuevamente. / Redes sociales

¿Por qué terminó Karime Pindter con su novio? ¿Tuvo que ver Yordi?

Karime Pindter presentó La verdadera Matryoshka, el documental que gira en torno a la preparación de Pindter para el reto más intimidante de su vida: presentarse en la final de La más draga ante 20 mil personas en uno de los recintos más emblemáticos del país, pero con un grave problema: no sabe bailar.

Y durante la premiere del documental, la exAcapulco Shore relató que su relación solamente duró tres meses y se terminó porque su expareja, que no era del medio, no la apoyaba en sus sueños.

Cabe destacar que en redes se especuló si había terminado con su galán por Yordi, pues a Karime Pindter se le relacionó con el conductor. Sin embargo, ambos desmintieron la información y dejaron claro que su relación es de una gran amistad.

“Ya no, ya no. No pudo con todo esto. Tres meses. No pudo con mi éxito, mi brillo le molestó, no me apoyó y yo dije ‘Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida y voy a disfrutar sin que alguien no me impulse’ si no brilla, que no estorbe”, dijo a medios Karime Pindter.

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Karime Pindter vuelve a la soltería: esto dijo sobre el fin de su relación. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Quién es Karime Pindter?

Karime Pindter es una empresaria, conductora, locutora e influencer mexicana nacida el 25 de mayo de 1993 en la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una presencia constante en medios de comunicación y plataformas digitales, donde reúne a millones de seguidores en distintos canales.

Inició su carrera como locutora en la estación Radioactivo y en 2014 se integró al reality show Acapulco Shore, producción que alcanzó altos niveles de audiencia en el público juvenil de México y Colombia durante sus temporadas. Posteriormente, también ha participado en proyectos como La familia del barrio y All star shore, ampliando su presencia en televisión y entretenimiento.

Además de su trabajo en medios, Karime Pindter ha incursionado en el ámbito empresarial con distintos proyectos relacionados con la belleza y el estilo de vida, entre ellos una línea de maquillaje, espacios dedicados al cuidado personal, restaurantes y un servicio de envío de flores. De forma paralela, comparte contenido de manera constante en redes sociales, donde documenta aspectos de su vida y mantiene comunicación con su audiencia.

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