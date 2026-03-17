¿Yordi Rosado y Karime Pindter son novios? Este fue el VIDEO que desató rumores por su “química”

El nombre de Yordi Rosado y Karime Pindter volvió a colocarse entre las tendencias luego de que un reciente video en YouTube encendiera las especulaciones entre sus seguidores. Todo ocurrió tras la publicación del episodio “Depa tour: Así vive Karime Pindter”, donde el conductor visitó el penthouse de la creadora de contenido, generando una ola de comentarios por la interacción que mostraron frente a cámara.

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Karime Pindter / Redes sociales

¿Qué pasó en el video de Yordi Rosado y Karime Pindter que desató rumores de romance?

El episodio fue publicado el pasado 11 de marzo en el canal de YouTube del conductor, donde Yordi Rosado recorrió el departamento de Karime Pindter en formato de “room tour”. Durante la grabación, la influencer mostró distintos espacios de su hogar, así como algunos detalles personales relacionados con sus proyectos y estilo de vida.

Sin embargo, más allá del recorrido, lo que captó la atención fueron las interacciones entre ambos. A lo largo del video, se observaron sonrisas constantes, miradas prolongadas y comentarios en tono cercano que fueron interpretados por los seguidores como señales de una posible conexión distinta.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Karime mostró un cuadro con imágenes relacionadas con sus metas a futuro. Aunque no lo enseñó directamente a la cámara, el conductor reaccionó con sorpresa al notar que había una fotografía suya incluida. Ante esto, la influencer explicó que se trataba de un proyecto que le gustaría realizar con él.

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Yordi Rosado y Karime Pindter / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Karime Pindter y Yordi Rosado durante el video?

En redes sociales, usuarios comenzaron a enumerar diversas escenas del video que consideraron relevantes. Entre ellas, destacó una conversación sobre matrimonio, donde Karime Pindter respondió afirmativamente a la idea de casarse, pero con la condición de que Yordi estuviera presente en la boda, lo que generó reacciones entre los seguidores.

Otro momento que llamó la atención ocurrió en la terraza del departamento. Durante esa parte, el conductor hizo un comentario sobre un asador que no había sido utilizado, señalando que hacía falta “un hombre” para estrenarlo. Ambos reaccionaron con risas, lo que fue interpretado por algunos usuarios como una insinuación.

Karime dijo: “No he estrenado mi asador, Yordi. ¿Qué vamos a hacer al respecto?”

A a lo que Yordi contestó: “Pues necesitas un hombre que te lo venga a estrenar. ¿Tú o tú eres de asador?”

Karime: “Sí”

Yordi: “Ah, bueno, pues entonces más bien vengo y preparamos”

Además, en otra parte del video, Karime habló sobre cómo le gusta compartir momentos con su pareja, lo que se sumó a la percepción de cercanía entre ambos. La interacción constante y el tono de confianza durante toda la grabación fueron elementos que los seguidores destacaron en comentarios.

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¿Karime Pindter confirmó que tiene novio y sería Yordi Rosado?

Durante la conversación, Karime Pindter sí confirmó que actualmente está saliendo con alguien. De acuerdo con lo que explicó, lleva aproximadamente un mes en una relación que considera formal y describió a su pareja como alguien que cumple con las características que ella buscaba.

Mientras compartía estos detalles, Yordi Rosado reaccionó con sonrisas y comentarios positivos, señalando que le daba gusto verla contenta. Este momento también fue retomado por los seguidores, quienes especularon sobre la identidad del hombre al que hacía referencia la influencer.

“Así llegó Yordi (su novio), alguien que se muere por mí, guapo, que le vaya bien, que me pueda proteger, que me entienda, que me divierta con él” Karime Pindter

Hasta ahora, no existe confirmación de que el conductor sea la persona con la que Karime mantiene una relación. De hecho, se mencionó que su pareja no pertenece al medio del entretenimiento ni es figura pública.

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