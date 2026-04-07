Karime Pindter defiende a Wendy Guevara tras cancelación y desata polémica: “Qué ellas disfruten”

Karime Pindter defendió a Wendy Guvera y Paola Suárez, de ‘las Perdidas', por las polémicas por sus comentarios en torno a mejores de edad, ¿qué dijo la exparticipante de Acapulco Shore? Te revelamos todos los detalles.

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¡Explota Karime! Defiende a Wendy Guevara tras intento de cancelación. / Redes sociales

¿Por qué cancelan en redes sociales a Wendy Guevara y Paola Suárez?

La polémica entre Wendy Guevara y Paola Suárez comenzó durante una entrevista, cuando la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 habló sobre un menor de edad al que su mamá llevaba a la escuela todos los días.

Posteriormente, Paola Suárez respondió con declaraciones similares, lo que provocó que estuviera mezclada en la polémica por lo que los internautas pidieron que ambas sean canceladas. Ante esto, Wendy Guevara dijo ante medios:

“Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque pues es un tema delicado, yo fui una persona que fue vio... Cuando yo tenía 7 años, 8 años, lo he platicado muchas veces. Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”. Wendy Guevara.

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Wendy Guevara y Paola Suárez en medio de la polémica. / Instagram

¿Qué dijo Karime Pindter de la polémica entre Wendy Guevara y Paola Suárez?

Durante un encuentro con medios, Karime Pindter fue cuestionada respecto a qué opinaba sobre la polémica de Wendy Guevara y Paola Suárez, donde piden que cancelen a las influencers por sus comentarios sobre los menores de edad, ante lo que dijo que estar con ‘las Perdidas’ es un agasajo que se debe disfrutar

“Creo que fue Paolita, ¿no? Mientras sean mayores de edad que ellas disfruten, es un agasajo estar con ellas”. Karime Pindter.

Como era natural, estas declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales. Algunos usuarios celebraron que Karime defienda a ‘las Perdidas’, así como otros reprobaron sus palabras. Señalaron que no se justifica lo que dijeron las influencers. ¿Será?

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Karime Pindter defendió a Wendy Guevara. / Redes sociales

¿Quién es Karime Pindter?

Karime Pindter es una empresaria, conductora, locutora e influencer mexicana nacida el 25 de mayo de 1993 en la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una presencia constante en medios de comunicación y plataformas digitales, donde reúne a millones de seguidores en distintos canales.

Inició su carrera como locutora en la estación Radioactivo y en 2014 se integró al reality show Acapulco Shore, producción que alcanzó altos niveles de audiencia en el público juvenil de México y Colombia durante sus temporadas. Posteriormente, también ha participado en proyectos como La familia del barrio y All star shore, ampliando su presencia en televisión y entretenimiento.

Además de su trabajo en medios, Karime Pindter ha incursionado en el ámbito empresarial con distintos proyectos relacionados con la belleza y el estilo de vida, entre ellos una línea de maquillaje, espacios dedicados al cuidado personal, restaurantes y un servicio de envío de flores. De forma paralela, comparte contenido de manera constante en redes sociales, donde documenta aspectos de su vida y mantiene comunicación con su audiencia.

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