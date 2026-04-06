Wendy Guevara en el ojo del huracán tras revivir fuerte polémica por comentarios indebidos ¿Por qué la cancelan?

La influencer Wendy Guevara salió a dar su postura, luego de que en redes sociales revivieron sus polémicos comentarios con ‘las Perdidas’ hablando de menores de edad, lo que provocó que los internautas pidieran su cancelación, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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¡Se le vino la noche a Wendy Guevara! Reviven polémica y en redes ya piden cancelarla. / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara con ‘las Perdidas’ que volvió a ser criticado?

La polémica de Wendy Guevara comenzó cuando en una entrevista le preguntaron cuál era su gusto culposo y en aquel entonces habló de un menor de edad que su mamá llevaba a la escuela, lo que sorprendió e hizo enojar a los usuarios de redes sociales.

Posteriormente Paola Suárez hizo declaraciones muy similares, lo cual las llevó a estar en el centro de la polémica.

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¿Cómo reaccionó Wendy Guevara a la polémica de ‘las Perdidas’?

Las redes sociales pidieron la cancelación de Wendy Guevara por el video de hace algunos años que volvió a surgir, ante lo que la creadora de contenido destacó en una entrevista con medios que es un tema delicado y que, a pesar de que no se justifica, sí defiende que eran más jóvenes e inexpertas en redes sociales.

“Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque pues es un tema delicado, yo fui una persona que fue vio... Cuando yo tenía 7 años, 8 años, lo he platicado muchas veces. Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”. Wendy Guevara.

La creadora de contenido mencionó que “la gente que me conoce y que sabe cómo soy jamás me atrevería, tengo mucho público de niños que adoro y que me quiere por el pinch* meme de la trenza, uno no puede lavarse las manos, no lo puedo justificar, es un comentario feo”.

“Es un error, soy humano, cometemos errores, a veces decimos tonterías y la vida tiene que seguir. Son muchos años de ese video, yo estoy arrepentida por eso, pero así pasa, no he matado a nadie y no quiero minimizar las cosas”, puntualizó Wendy Guevara y reiteró que no hay ninguna denuncia en torno al caso.

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Wendy Guevara enfrenta críticas luego de que usuarios retomaran una polémica que desató llamados a su cancelación. / Redes sociales

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara nació el 12 de agosto de 1993 en León, Guanajuato. Es una figura pública mexicana que desarrolló facetas como creadora de contenido, cantante, actriz y empresaria. Su proyección comenzó tras la difusión de un video que se viralizó en redes sociales y YouTube durante la década de 2010, lo que marcó el inicio de su presencia constante en plataformas digitales. Junto a Paola Suárez conforma el proyecto Las Perdidas, al tiempo que ha impulsado proyectos propios.

A partir de 2021 amplió su actividad profesional hacia la música con los lanzamientos “Mua”, “Hey perra”, “Hasta que salga el sol” y “TAPU”, además de colaboraciones con otros intérpretes.

También ha participado como conductora en espacios digitales y televisivos. En 2023 formó parte del reality La casa de los famosos México, donde resultó ganadora, hecho que la convirtió en la primera mujer trans en obtener el primer lugar en ese formato en México

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