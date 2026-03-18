¿Yordi Rosado manda a la friendzone a Karime Pindter? Tras rumores de romance, presume a su NOVIA en redes

En medio del escándalo digital, el nombre de Yordi Rosado volvió a encender redes sociales luego de que su cercanía con Karime Pindter desatara rumores de romance. Todo comenzó con un video viral donde la química entre ambos fue evidente, generando teorías entre fans que no tardaron en imaginar algo más que amistad.

Sin embargo, cuando el chisme apenas tomaba fuerza, el conductor decidió aparecer en redes con una publicación que, para muchos, fue más que clara ¡no hay romance con Karime! Pues ya tiene quien vive en su corazón.

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Crecen los rumores sobre una posible relación entre Yordi Rosado y Karime Pindter / Captura de pantalla Youtube

¿Qué pasó entre Yordi Rosado y Karime Pindter que desató rumores de romance?

Todo explotó tras un video publicado el 11 de marzo en YouTube, donde Yordi Rosado visitó el departamento de Karime Pindter en un formato tipo “room tour”. Lo que parecía un contenido casual terminó convirtiéndose en gasolina para los rumores de romance entre ambos.

Durante el recorrido, las sonrisas, miradas y bromas constantes no pasaron desapercibidas. Usuarios en redes comenzaron a analizar cada gesto, asegurando que la química entre Yordi Rosado y Karime Pindter iba más allá de una simple amistad.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Karime mostró un cuadro de metas personales donde, sin enseñarlo directamente, se alcanzó a notar una fotografía del conductor. Ante la sorpresa, ella explicó que se trataba de un proyecto que le gustaría realizar con él, pero eso no frenó las especulaciones.

Yordi Rosado y Karime Pindter / Captura de pantalla

También destacó una conversación sobre matrimonio, donde Karime dejó entrever que sí le gustaría casarse… siempre y cuando Yordi estuviera presente, lo que encendió aún más los comentarios en redes.

En otro momento viral, durante una charla en la terraza, surgió este intercambio que muchos consideraron “coqueteo”:



Karime dijo: “No he estrenado mi asador, Yordi. ¿Qué vamos a hacer al respecto?”

Yordi contestó: “Pues necesitas un hombre que te lo venga a estrenar. ¿Tú o tú eres de asador?”

Karime: “Sí”

Yordi: “Ah, bueno, pues entonces más bien vengo y preparamos”

Las risas y la naturalidad del momento solo alimentaron las sospechas que ya circulaba en redes: ¿amistad o algo más?

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¿Yordi Rosado desmiente romance con Karime? Así presumió a su novia en redes

Cuando el rumor estaba en su punto más alto, Yordi Rosado reapareció en Instagram con una publicación que muchos interpretaron como una respuesta indirecta.

El conductor compartió varias fotografías junto a su familia y su pareja actual, dejando ver un momento íntimo y lleno de cariño. En una de las imágenes incluso aparece besando a su novia, lo que para muchos fue la confirmación de que su relación sigue más sólida que nunca.

Acompañando las fotos, escribió: “Fin de semana de mucho amor y familia”

La frase, aunque sencilla, llegó justo cuando los rumores con Karime estaban en tendencia, lo que provocó que usuarios comenzaran a debatir si se trataba de una casualidad o una forma elegante de poner fin a las especulaciones.

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¿Quién es Melissa Mochulske, la novia de Yordi Rosado?

La mujer que aparece junto a Yordi Rosado es Melissa Mochulske, una comunicóloga, escritora y locutora mexicana que ha construido una carrera sólida en medios, podcasting y el ámbito editorial.

Su relación con el conductor comenzó a mediados de 2023 y, hasta ahora, se ha mantenido estable y alejada del escándalo. De hecho, ambos han compartido en distintas ocasiones momentos familiares, dejando ver una dinámica cercana incluso con los hijos que Yordi tuvo con su exesposa.

Melissa ha descrito su relación como una “familia moderna”, destacando la buena convivencia que han logrado construir con el paso del tiempo.

Aunque no suele estar constantemente en el ojo público, su reciente aparición en redes junto a Yordi volvió a colocarla en el centro de la conversación… justo cuando su pareja era vinculada con otra figura mediática.