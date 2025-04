Yordi Rosado y su novia Melissa confiesa: “Hemos formado otra pequeña familia”

Melissa Mochulske, novia de Yordi Rosado (52 años), dijo en TVNotas estar muy feliz con su relación con el conductor. Por el momento, cada uno vive en su casa, pero le ilusiona casarse. Incluso, han formado una linda familia con los hijos del presentador y Rebeca Rodríguez, la expareja de él.

Melissa Mochulske, novia de Yordi Rosado “Todos somos una familia muy moderna, pero construida con mucho amor”

¿Desde cuándo son novios Yordi Rosado y Melissa Mochulske?

“Estos casi 2 años han sido espectaculares. Es un hombre muy trabajador, con muchas herramientas emocionales que hacen que todo sea mucho más fácil. Nos hemos complementado bastante bien”, resaltó.

Nos contó qué fue lo que la enamoró de Yordi: “Todo. La bondad. Él es capaz de hacer lo que sea con tal de que las personas que ama estén bien. Quienes tenemos la fortuna de estar cerca de él lo corroboramos a diario. Un hombre así enamora”.

“Todavía no vivimos juntos. Pasamos mucho tiempo en familia, pero todavía no tenemos prisa”. Melissa Mochulske, novia de Yordi Rosado

Le preguntamos si le gustaría casarse: “Vamos a ver por dónde nos lleva la vida. Sin duda, me gustaría pasar el resto de mis días con él. Hay que dejar que la vida nos sorprenda. Hasta ahora lo que nos ha funcionado ha sido fluir y no presionarnos. Veremos qué nos depara el futuro”, indicó.

Señaló que tiene una gran relación con los hijos de Yordi: “Afortunadamente, los niños son espectaculares. Hemos construido una excelente relación juntos y formado otra pequeña familia.

También con la mamá de sus hijos, que es un sol”, finalizó.

¿Cómo es Yordi Rosado como padre?

Regina (18 años), hija del conductor, señaló que le gustaría seguir los pasos de su famoso papá: “Hace poco comencé a trabajar en su pódcast. He ido a algunas grabaciones. También lo entrevisté para una revista”.

Regina, hija de Yordi Rosado “Mi papá y yo compartimos los mismos intereses. Me quiero dedicar a la comunicación y a la cinematografía. Nos encanta asistir a los museos, ver películas y tener experiencias artísticas”.

“Me apoya en todo. Siempre me ha enseñado que la vida sigue y a aprender de mis propios errores. Si me la paso mal, me da un abrazo y sigamos adelante”, resaltó.

Respecto a cómo es el conductor como papá, mencionó: “Realmente es el mejor papá y el mejor ser humano del mundo. Es mi héroe. Ojalá que algún día yo llegue a ser, por lo menos, un tercio de lo buena persona que es él”.

“Él y yo somos extremadamente unidos. Aunque tengo muy buena relación con los 2 (sus papás), me llevo mejor con él. Tengo más confianza. Tenemos mucha comunicación. Le puedo contar todo”, manifestó

“Prefiero que no se confundan los roles. Siempre le he dicho si tuviéramos la misma edad seríamos los mejores amigos. Tenemos una relación muy bonita”, concluyó.

Así ha sido la vida amorosa de Yordi Rosado

Contrajo matrimonio con Rebeca Rodríguez en 2003. Tuvieron 3 hijos: Elías, Regina y otro menor.

Se separaron en 2011. En 2016 retomaron su relación y se volvieron a casar. Se divorciaron de nuevo en 2019.

En 2021 comenzó a salir con Janeth Domínguez. Duraron alrededor de año y medio. Ella era algo posesiva, por lo que el conductor decidió terminar la relación.

¿Quién es Melissa Mochulske, la nueva novia de Yordi Rosado?

Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialización en

Investigación de medios y mercado.

Trabajó en A&R en Emi Music, donde conoció a RBD , Aleks Sintek y Ely Guerra.

Fue cofundadora de la agencia Eureka & Co.

Luego de Spinto, donde ofrece los servicios de relaciones públicas.

Fue locutora en Televisa Radio con el programa A mi manera y Agenda WFM.

Posteriormente, trabajó en el pódcast Malinfluencia y Bravas.

También es escritora. Está a la venta su novela El corazón de las gardenias

