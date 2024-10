Karime Pindter revela que tenía una insolita adicción a comer paredes: “Me gustaba el olor”

Karime Pindter, quien se ganó el segundo lugar en ‘La casa de los famosos México’, continúa siendo noticia gracias a sus reveladoras entrevistas. En su más reciente participación en el pódcast de Yordi Rosado, la influencer sorprendió a todos con una inusual confesión que ha causado revuelo en redes sociales: una adicción poco común que tuvo durante su adolescencia, la cual consistía en comer pedazos de la pared de su casa.

La sorprendente confesión de Karime Pindter

Durante la charla, Yordi Rosado abordó el tema de las adicciones, preguntándole a Karime si había tenido algún problema con el alcohol, drogas o incluso con tatuajes, debido a su estilo de vida vinculado a los excesos.

La influencer negó haber tenido este tipo de adicciones, pero reveló una confesión inesperada: su peculiar afición a comer paredes.

“Nunca he sido adicta a nada ni a los tatuajes ni a las cirugías ni a la bebida... sabes qué, pared, pared, tuve una adicción a la pared, me la comía. No sé por qué se me antojaba mucho la pared”, declaró Pindter, dejando al conductor y al público boquiabiertos.

Karime relata que fue “adicta” a comer paredes

Karime relató con humor cómo, en su juventud, solía rascar la pared de su casa con un desarmador para luego ingerir pedazos del material.

“Me gustaba el olor a tierra mojada y ladrillos”, comentó entre risas, generando asombro y risas en el equipo de producción.

Aunque trataba de ocultar esta curiosa conducta, llegó un momento en que su familia la descubrió cuando comenzó a destrozar la pared de la sala. Esto provocó que la llevaran a hacerse estudios médicos.

Karime dice que la causa detrás de su hábito fue la falta de hierro

Los médicos descubrieron que la adicción de Karime Pindter a comer paredes estaba relacionada con una severa deficiencia de hierro en su organismo, lo que desencadenó este extraño comportamiento.

Tras realizarle estudios, los resultados mostraron niveles extremadamente bajos de hierro, y le recetaron suplementos de magnesio para controlar el impulso.

“Resulta que me faltaba un chi... de hierro y me mandaban magnesio, pero es muy común que a la gente se le antoje la pared”, aseguró la influencer.

Karime también reveló que, aunque ya no siente el mismo impulso, ha encontrado un sabor similar en las pastillas que toma actualmente para tratar la gastritis.

“Hace poco comí, las pastillas que me tomo para la gastritis saben a pared, entonces en lugar de tragármelas, las mastico para quitarme el antojo”, confesó Pindter, provocando aún más risas en la audiencia.

La confesión de Karime Pindter ha generado conversaciones en redes sociales, ya que muchos se sorprendieron al enterarse de que Karime tenía este tipo de conducta.

Con esta revelación, Karime continúa mostrando su carisma y sinceridad, dos cualidades que la han mantenido en el gusto del público desde su participación en ‘La casa de los famosos México’, y que siguen generando titulares por sus sorprendentes anécdotas y su estilo único.

