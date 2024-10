Cynthia Klitbo explota contra Laura Zapata y le exige respeto para su familia: “Cosas que son inmencionables”

El drama entre Laura Zapata y Cynthia Klitbo parece estar lejos de terminar. Tras su intensa pelea en ‘Secretos de villanas’, la hermana de Thalía aseguró que, a diferencia de su colega, tenía una vida “libre de escándalos” y aseguró que ella solo quiere “arrastrarla a su nivel”.

“Ella ha estado en malas condiciones públicamente y yo en ninguna. A las pruebas me remito. ¿Me han visto en mal estado? Las personas que viven y que habitan basura, te quieren jalar su basurero para sentir que, de alguna forma, estás a su altura”, expresó Laura en un reciente encuentro con la prensa.

Aunado a eso, también criticó fuertemente a la mamá de Cynthia: “En la primera temporada, ella dijo que su mamá la vendía. No es lo mismo que te dejen con tu abuelita, a que te ... con los hombres. Eso es pro…”, indicó.

Por supuesto, la respuesta de Klitbo no se hizo esperar. En una entrevista para ‘Venga la alegría’, la actriz manifestó que Laura Zapata se había “pasado de la raya” al hablar sobre su familia.

Para la histrión, los temas como la familia con “inmencionables”, por lo que exige respeto por parte de su colega.

Cynthia Klitbo

“Todo puede pasar en un reality, pero, cuando las cosas se expanden fuera de cuadro y ya cuando va directo a meterse con las madres o la familia, (no está bien). Mi ética profesional no me permitiría directamente meterme con la señora Sodi (mamá de Laura Zapata). Dentro de lo villana que pueda ser, yo respeto a la familia y, cuando no respetan a la mía, sucede lo que acabas de ver (la discusión con Laura)”