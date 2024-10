Laura Zapata conmemora 22 años desde la liberación de su secuestro: “No sabía qué iba pasar conmigo”

Este 10 de octubre, la actriz Laura Zapata celebró 22 años de haber recobrado su libertad tras un secuestro que marcó su vida. En septiembre de 2002, Laura y su hermana Ernestina Sodi fueron víctimas de una banda criminal conocida como Los Tiras, mientras salían de una obra de teatro en la Ciudad de México.

Los secuestradores exigieron un rescate de cinco millones de dólares. “El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos que me costó seis años, recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida”, compartió Laura en una emotiva entrevista con Yordi Rosado.

A pesar de que la situación fue extremadamente tensa, la villana de telenovelas estuvo privada de su libertad durante 10 días, mientras que su hermana permaneció en cautiverio durante 15. Recordó cómo en un momento los captores decidieron liberar a una de ellas.

Laura Zapata, Ernestina Sodi y Thalía / Instagram: @thaliafans

“‘Vamos a liberar a una de ustedes’ y Ernestina dice ‘Pues sí, pues Laura’, yo dije: ‘Yo puedo pedir dinero a ya sabes: el Gordo y la Flaca, a mi amigo Herrerías… a Pati Chapoy”, contó a Yordi. Laura Zapata

Laura fue liberada primero, pero la angustia por su hermana la acompañó

“La familia sabía que me iban a liberar porque ellos estaban trabajando con personas de la Agencia Federal de Investigaciones. Por mi cabeza pasaba: ‘Qué compromiso tan grande’ y que tenía que sacar de alguna manera a Ernestina, que no me iba a perdonar nunca que la mataran y yo hubiera salido. Yo no sé qué es peor, si estar secuestrada o ser negociadora de la vida de ella (…) se conformaron creo que con 1 millón 200 mil pesos porque se les acababa el tiempo”. Laura Zapata/ Yordi Rosado

Hoy, la actriz vincula esta fecha tan significativa con el estreno de su nuevo reality show, ‘Secretos de Villanas 3'.

“Lo siento como un regalo. Cuando me dan la fecha de estreno 10 de octubre, digo wow cumplo 22 años de haber sido liberada de algo que fue un parteaguas en mi vida y lo siento como un regalo de decir hace 22 años estabas llorando, te estaban liberando sin saber qué iba pasar contigo y no sabía si me iban a matar en el camino y ahora estoy viva en un estreno padrísimo de mi trabajo.” Laura Zapata

Laura Zapata canceló reconciliación / Instagram: @laurazapataoficial

Así, Laura Zapata no solo recuerda su historia de supervivencia, sino que también celebra su resurgimiento en el mundo del espectáculo, transformando un capítulo doloroso en una nueva oportunidad.

Laura Zapata estrena la tercera temporada de ‘Secretos de villanas’ en Canela TV

La serie original de Canela se prepara para reunir a seis figuras legendarias de las telenovelas en una nueva entrega que promete ser inolvidable. La talentosa Catherine Siachoque se une a un elenco estelar que incluye a Laura Zapata, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Aylín Mujica y Gabriela Spanic.

Este grupo de poderosas villanas se embarcará en un viaje espectacular organizado por Moussier en una lujosa villa en Marbella, España. Los espectadores pueden esperar una explosión de drama, intriga y revelaciones sorprendentes que mantendrán a todos al borde de sus asientos.

En este primer episodio, Sabine Moussier sorprendió al público al revelar que podría padecer Esclerosis Multiple; la noticia impactó a sus compañeras, quien lamentaron que la actriz tenga que afrontar este tipo de enfermedad que afecta el sistema nervioso.

