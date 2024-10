Ferka se lanza publicamente contra Serrath, tras reconciliarse con Jorge Losa, y le manda consejito

Hace unas semanas, Ferka y Jorge Losa decidieron darle una nueva oportunidad a su romance. En una romántica cena en medio del bosque, Jorge le regaló un anillo de promesa a la presentadora y le pidió que volviera a ser su novia.

Recordemos que la pareja había terminado hace algunos meses por una supuesta infidelidad. En ese entonces, se dijo que el español estaba pretendiendo a Serrath, quien hasta presumió una nota que le había mandado el actor.

Tras la ruptura, Jorge se fue un tiempo a Turquía para participar en el reality ‘La Isla’ y Ferka simplemente expresó en diversas ocasiones lo molesta que se sentía ante el presunto engaño del llamado ‘Albacete’.

Por su parte, Serrath dijo en entrevista exclusiva para TVNotas que ella y Jorge tienen una “gran química”, pues ambos son del mismo signo zodiacal.

Ferka asegura que Serrath es una “mitómana”

En un reciente encuentro con los medios, Ferka dijo estar muy feliz por haberse reconciliado con Jorge. También contó que ya aclararon el tema de Serrath, a quien ahora describe como una persona “mitómana”.

Ferka “Yo tuve una plática con él. A mí no me gustaron muchas cosas y por supuesto que tomé la decisión de alejarme de algo que me quitaba la paz. El tiempo lo ayudó a él y me ayudó a mí. Se me explicó cómo fueron las cosas. Me queda claro cada vez más la mitomanía de esta persona”

Aunque lamentó que mucha gente la “juzgara” por haber regresado con el español, sostuvo que está muy contenta con su decisión, pues considera que, cuando algo “realmente vale la pena”, se debe luchar por ello.

Para finalizar, le aconsejó a Serrath que buscara ayuda profesional para que dejara su tendencia de “inventar cosas”.

“Trabajar en el amor no está mal. El pasado no te define. Podemos pedirnos perdón. Saber que hay actos que no están bien, que se ven mal y saber corregirlos. (Le recomiendo) que vaya a un doctor, no sé, no podría analizarla. Me parece que dice cosas que (no). Apapáchenla mucho, que yo estoy muy contenta”, concluyó.

¿Serrath es una persona mitómana?

Una persona cercana a Serrath contó en exclusiva para TVNotas que a la influencer le gustaba “inventar cosas” con tal de estar en medio de la polémica y ser relevante en redes sociales.

Nuestra fuente resaltó que jamás hubo un romance entre Jorge y Serrath, aclarando que la nota que le dio en su momento solo fue una muestra de amistad y no de un interés romántico, tal y como ella lo llegó a decir en su momento.

“Él no quería desmentir a Serrath porque la veía como amiga, pero tuvo muchos meses para meditar su amor por Ferka y no quiere saber nada de Serrath. Ahora que él le dio el anillo de compromiso, Serrath está ardida. Dice que la hizo quedar como tonta y no se lo perdonará. Ojalá y Serrath entienda la lección y no se obsesione con alguien más. El amor le llegará” Fuente a TVNotas

