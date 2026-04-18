Sergio Goyri y su prometida: ¿Ella sí fue infiel? Sale a la luz primera reacción de uno de los dos: “La perra...”

En los últimos días, ha circulado la versión de que, presuntamente, la prometida de Sergio Goyri le estaría siendo infiel con la pareja de una amiga. A través de redes sociales, han circulado imágenes que comprobarían el supuesto engaño.

A raíz de todo lo que se ha dicho en redes sociales, ya hubo una reacción por parte de uno de los miembros de la pareja que provocó aún más polémica en internet, ¿se confirma la infidelidad? Te contamos todos los detalles.

Prometida de Sergio Goyri / Redes sociales

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¿Por qué se dice que la prometida de Sergio Goyri le estaría siendo infiel?

Durante la noche del pasado jueves 16 de abril, la cuenta especializada en espectáculos ‘Reina Venenosa’ dio a conocer que, presuntamente, Lupita Arreola engaña a Sergio Goyri con el esposo de una amiga.

Se refirieron al presunto tercero en discordia como ‘el Pariente’. Presuntamente, la esposa del hombre descubrió el engaño y no dudó en reclamarle a Lupita por sus acciones.

“Su esposa lo torció. Los mensajes, aunque muy discretos por parte de Lupita, fueron muy obvios por parte del ‘Pariente’ los delataron. La esposa le reclama a Lupita y ella lo niega todo evidentemente, y como ella es muy de cuca alegre, dejó muy claro que muchos andan atrás de ella”, reportaron.

Para comprobar que todo sería cierto, se mostraron imágenes de las conversaciones comprometedoras que, supuestamente, Lupita y ‘el Pariente’ tuvieron. Esto decían los mensajes:

Esposo de la amiga : “¿Andas sola o con el marido?”

: “¿Andas sola o con el marido?” Ella : “No, sola trabajando no hay de otra. Sergio grabando novela en CDMX”

: “No, sola trabajando no hay de otra. Sergio grabando novela en CDMX” Esposo de la amiga : “A bueno y donde podemos ver ya tengo ganas de verte.”

: “A bueno y donde podemos ver ya tengo ganas de verte.” Ella : “Pasa mañana a mi oficina para que veas todos los avances y también. Unas propiedades que traigo de oportunidad”

: “Pasa mañana a mi oficina para que veas todos los avances y también. Unas propiedades que traigo de oportunidad” Esposo de la amiga : “¿Yo quiero estar contigo si se puede allí?”

: “¿Yo quiero estar contigo si se puede allí?” Ella: Llamadas de 54 segundos

Llamadas de 54 segundos Esposo de la amiga: “Si quieres estar conmigo o no se puede ya. ¿Así como estábamos antes?”

Por si esto fuera poco, también se mostró un audio atribuido a Lupita en el que, enojada por el reclamo de su amiga, le dice que no le importa lo que piensa: “Bueno, piensa lo que quieras. Yo te estoy diciendo mi punto de vista y lo que son las cosas. Yo no he hecho nada de lo que dices. Viejos locos y volados va a haber siempre: para ti, para mí, para todas, siempre. Pero depende de uno ponerse en su lugar, punto”, se escucha.

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Sergio Goyri y su prometida: ante el escándalo de infidelidad uno reacciona

Si bien Lupita Arreola, prometida de Sergio Goyri, no ha dicho nada en concreto sobre el asunto, sí ha lanzado publicaciones relacionadas. Y es que compartió imágenes de algunos mensajes que había estado recibiendo de algunos seguidores que la apoyan. En uno de ellos se lee:

“Me dio mucho coraje cuando vi el chisme con una página de Sinaloa quemándote y la perra esa que subió cosas y habló mal de ti es una perra envidiosa porque estás bien pi… chula y perfecta”. Fan de Lupita Arreola, prometida de Sergio Goyri

La mayoría de los mensajes son similares. Incluso, uno menciona la posibilidad de que los textos y el audio mostrados estaban “editados” para perjudicarla. Además de esto, Lupita posteó videos y textos motivacionales en los que les recomienda a las personas “ser mejores” y no dejarse llevar por lo malo de la vida.

Por su parte, el actor no ha dicho nada al respecto y se ha mantenido alejado de las redes sociales. De hecho, su último post data de hace una semana y es un video en el que le desea a todos sus fans un bonito día.

Cabe resaltar que esta publicación fue comentada por Arreola, quien le expresó lo mucho que lo ama. Desde que se dio a conocer el escándalo, muchos fans han respondido a sus palabras con insultos y reclamos por la presunta infidelidad.

Prometida de Sergio Goyri / Redes sociales

¿Cuándo comenzó el noviazgo entre Sergio Goyri y Lupita Arreola?

Sergio Goyri y Lupita Arreola se conocieron en 2018, gracias a un amigo en común. Tras un tiempo de convivencia, iniciaron una relación, la cual se hizo pública ese mismo año. Meses después, le pidió matrimonio.

En 2025, la pareja contó para TVNotas que estaban muy felices, pero que todavía estaban tomando con calma el tema de la boda. Y es que Arreola dijo que deseaba tener una “boda única”.

“Nunca me he casado, no quiero cualquier boda, debe ser una que valga la pena. No queremos un evento sencillo y que esté la gente que realmente nos quiera”, manifestó.

En ese entonces, Lupita también dijo que esperaba casarse en 2026. Incluso afirmó a modo de broma que “buscará un casting para alguien que sí realmente quiera casarse”.

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