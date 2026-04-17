¿Engañan a Sergio Goyri? Filtran audios, chats y señalan a su prometida Lupita Arreola ¡de ponerle los cuernos!

Un nuevo escándalo sacude la relación de Sergio Goyri y Lupita Arreola. En redes sociales comenzaron a circular mensajes, audios y llamadas que señalarían a la prometida del actor en supuestos encuentros con el esposo de una de sus amigas. Las pruebas fueron difundidas por la cuenta de espectáculos Reina Venenosa, lo que encendió las alarmas sobre una posible infidelidad y dejó a muchos preguntándose si don Sergio ya está enterado de lo que sucede mientras él graba novela en la CDMX.

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¿Lupita Arreola le fue infiel a Sergio Goyri con el esposo de su amiga? Esto es lo que se sabe del escándalo

La polémica estalló luego de que la cuenta Reina Venenosa hiciera públicas diversas capturas de pantalla, audios y registros de llamadas que, supuestamente, involucran a Lupita Arreola, prometida de Sergio Goyri, con otro hombre casado, identificado como el esposo de una amiga cercana.

De acuerdo con la versión expuesta, las pruebas habrían sido entregadas presuntamente por la propia esposa del hombre, quien descubrió la conversación y decidió exponerla. Aunque en los mensajes no aparecen declaraciones amorosas explícitas por parte de Lupita, sí se observan invitaciones, llamadas y audios que, según la denunciante, evidencian una relación que iba más allá de lo laboral.

El supuesto involucrado, apodado como “el pariente”, es descrito como alguien medianamente conocido en Mexicali, lo que agregó aún más morbo al escándalo. La narrativa que se difundió asegura que el hombre quería llevar la relación a otro nivel, pero que todo explotó cuando su esposa lo confrontó tras descubrir las conversaciones.

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¿Qué dicen los mensajes, audios y llamadas filtrados por Reina Venenosa atribuidos a Lupita Arreola?

Las capturas compartidas muestran intercambios que, aunque discretos en las respuestas presuntamente de Lupita Arreola, resultan más directos y sugerentes por parte del hombre. Uno de los fragmentos más comentados es el siguiente intercambio textual:

Esposo de la amiga: “Andas sola o con el marido”

“Andas sola o con el marido” Ella: “No, sola trabajando no hay de otra. Sergio grabando novela en CDMX”

“No, sola trabajando no hay de otra. Sergio grabando novela en CDMX” Esposo de la amiga: “A bueno y donde podemos ver ya tengo ganas de verte.”

“A bueno y donde podemos ver ya tengo ganas de verte.” Ella: “Pasa mañana a mi oficina para que veas todos los avances y también. Unas propiedades que traigo de oportunidad”

“Pasa mañana a mi oficina para que veas todos los avances y también. Unas propiedades que traigo de oportunidad” Esposo de la amiga: “Yo quiero estar contigo si se puede allí ?”

“Yo quiero estar contigo si se puede allí ?” Ella: Llamadas de 54 segundos

Esposo de la amiga: “Si quieres estar conmigo o no se puede ya. Así como estábamos antes?”

Según la mujer que descubrió estos chats, los mensajes serían recientes, fechados el 14 de marzo, lo que refuerza la versión de que el contacto seguía vigente pese a que Lupita mantiene una relación formal con Sergio Goyri.

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¿Cómo reaccionó Lupita Arreola ante las acusaciones de engaño a Sergio Goyri?

Tras el descubrimiento de los supuestos mensajes, la esposa del hombre, identificada como Ceci, presuntamente habría confrontado directamente a Lupita Arreola. En los audios atribuidos a esta conversación, la empresaria niega categóricamente cualquier relación indebida y se defiende de los señalamientos.

Una de las respuestas que más llamó la atención fue cuando se escucha:

“La verdad me extraña lo que me estás diciendo, ¿eh? En verdad me extraña. Yo siempre… mi trabajo ha sido laboral, siempre, siempre.” Audio atribuido a Lupita Arreola

Más adelante, ante la insistencia y el reclamo de la mujer, se escucha una respuesta con mayor contundencia:

Audio atribuido a Lupita Arreola “Bueno, piensa lo que quieras. Yo te estoy diciendo mi punto de vista y lo que son las cosas. Yo no he hecho nada de lo que dices. Viejos locos y volados va a haber siempre: para ti, para mí, para todas, siempre. Pero depende de uno ponerse en su lugar, punto.”

Según la versión difundida, Ceci le habría señalado que “con el simple hecho de contestar” ya había una falta de respeto, algo que Lupita no aceptó, reiterando que todo fue estrictamente profesional.

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¿Cómo comenzó la historia de amor entre Sergio Goyri y Lupita Arreola y por qué se comprometieron?

La relación entre Sergio Goyri y Lupita Arreola comenzó en 2018, cuando fueron presentados por un amigo en común en Guadalajara. En ese momento, el actor vivía una etapa de mayor tranquilidad personal, mientras que Lupita ya se desempeñaba como empresaria en el ramo inmobiliario.

Ese mismo año, Goyri decidió hacer pública la relación y la presentó oficialmente durante la alfombra roja de la película El club de los insomnes. Meses después, el actor le pidió matrimonio, compromiso que ambos han mantenido vigente desde entonces.

Durante estos años, Sergio Goyri ha continuado activo en la televisión, participando en producciones como Los hilos del pasado, mientras Lupita se consolidó como una figura clave tanto en su vida personal como profesional. El propio actor ha declarado en distintas ocasiones que esta relación llegó en un momento de mayor plenitud y madurez emocional.

Sergio Goyri y Lupita Arreola / Redes sociales

¿Los problemas para casarse y el dinero detonaron la crisis entre Sergio Goyri y Lupita Arreola o la presunta infidelidad?

En noviembre de 2025, Sergio Goyri y Lupita Arreola hablaron con TVNotas sobre los motivos por los que, tras casi ocho años juntos y alrededor de siete comprometidos, no habían logrado llegar al altar. En esa entrevista, el actor reveló que una de las principales diferencias era el régimen matrimonial: él quería bienes mancomunados, mientras que Lupita prefería bienes separados.

Además, la empresaria fue clara al decir que no quería una boda sencilla. Su idea era una celebración grande, costosa y memorable, incluso planeada para 2026, algo que Goyri aseguró no podía costear en ese momento.

Pese a los rumores de interés económico, ambos defendieron su amor. Lupita recordó que durante la pandemia de COVID-19 decidió quedarse a cuidar a Sergio cuando enfermó, aun poniendo en riesgo su propia salud. Por su parte, el actor afirmó que no sentía presión por casarse, prefiriendo mantener una relación estable antes que forzar una boda.

Ahora, con este nuevo escándalo circulando en redes, la gran pregunta sigue en el aire: ¿Sergio Goyri ya sabe lo que se dice de su prometida o está sería la verdadera razón por la que no han llegado al altar?