Sergio Goyri ya está libre para casarse con Lupita; anuló su primer matrimonio en donde hubo agresiones

No cabe duda que uno de los primeros actores más importantes y reconocidos de nuestro país es Sergio Goyri, quien vive un gran momento profesional con su personaje de Rutilio Ferrer en la telenovela Tierra de esperanza, y en lo personal acaba de cumplir cinco años de feliz relación con la empresaria Lupita Arreola, quien lo acompañó a la presentación del melodrama, y ahí ella platicó en exclusiva con TVNotas sobre su compromiso matrimonial y los motivos por los que habían postergado la boda, entre ellos, la anulación eclesiástica de su primer matrimonio, la cual se habría logrado porque presuntamente en esa relación hubo supuesta violencia familiar por parte de ella hacia él, y su divorcio con su segunda esposa, para lo cual el actor tuvo que deshacerse de una propiedad que era muy costosa:

-Lupita, siempre acompañando a Sergio, ahora en la presentación de su telenovela...

“De eso se trata, no hay nada más maravilloso que tener una relación. Yo me siento muy afortunada, porque hoy en día podrás tener todo, pero el contar con una pareja, con una estabilidad, un amor real, es muy difícil”.

-Recientemente cumplieron cinco años de noviazgo, ¿cómo ha sido este tiempo?

“Maravilloso. Al principio, cuando me lo iban a presentar, yo tenía una mala idea de él, me caía gordo por lo tan buen actor que es de villano, pero somos muy afines en muchas cosas Nos gustan los negocios y la construcción”.

-Te vemos muy feliz...

“Estoy muy emocionada con Sergio, él ya es un hombre totalmente libre, tanto por lo eclesiástico, como por lo civil, y ya estamos planeando la boda para el próximo año”.

Sergio le pidió matrimonio pero no habían podido casarse porque el actor tenía matrimonios anteriores / TV Notas

-Sabemos que costó trabajo que consiguiera el divorcio de sus exesposas, ¿cuándo quedaron concretados?

“El eclesiástico con su primera esposa costó más trabajo, pero ya le avisaron hace un mes que quedó totalmente liberado. El civil, de su segunda esposa, fue apenas hace un año”.

-Cuéntanos, ¿de qué manera se logró la anulación de su primer matrimonio?

“Él hizo hasta lo imposible, porque es muy difícil (conseguir la anulación) y al final se logró. Se argumentó la diferencia de caracteres con la señora con la que se había casado por la Iglesia; ella era un poco inestable, y es que a cierta edad eres muy inmaduro y no te das cuenta de las cosas y errores que cometes”.

-¿De qué errores hablas?

“Ella era demasiado insegura, odiaba que Sergio actuara, verlo en short mientras él jugaba. Yo tengo buena relación con ella, que es muy guapa, pero ese fue el tema de su separación, la inseguridad que tenía. A cierta edad cometes errores y eres muy torpe. Te ciegas y cometes tonterías que no te llevan a nada bueno, y sí, lamentablemente ella estaba en ese plan muy negativo y agresivo”.

-¿A qué te refieres?

“A que hubo muchos problemas de agresión física entre ellos y fue el parteaguas para que por fin le dieran a Sergio el voto para que eliminara la unión eclesiástica”.

-Entonces, ¿ese fue el motivo de la anulación?“Había agresiones tremendas. No voy a hablar de más, pero creo que hasta una pistola sacaron por ahí”.

-¿Ella se la sacó a él?

“Sí”.

Exesposas de Sergio Goyri: Luisa Álvarez y Telly Filippini / TV Notas

-¿Y qué tal la felicidad de ustedes cuando les llegó hace un mes la anulación eclesiástica?

“Fue padrísimo, porque cuando yo conocí a Sergio y me propuso que me casara con él, yo le dije: ‘Pues sí me caso, pero tanto por lo civil, como por la Iglesia’. Y es que yo tengo cuatro hijos, pero nunca me he casado, nunca quise hacerlo, pero cuando Sergio me lo comentó, le dije que sí, pero por esas dos vías, y si no, no había boda”.

-Oye, ¿y cómo se concretó el divorcio de su segunda esposa?

“Fue difícil lograr el divorcio por lo civil, porque la señora se quería quedar con una casa preciosa en Guadalajara, como de diez millones de dólares”.

-¿Y qué pasó?

“Yo le dije a Sergio: ‘El dinero como sea va y viene, yo sé que a esa casa le pusiste todo tu empeño y dinero, pero son cosas materiales’, y Sergio dijo: ‘Se puede quedar con la casa de diez millones de dólares, pero jamás va a tener la felicidad que yo tengo a tu lado’”.

-¿Y entonces le dejó la casa?

“Sí, fue de las condiciones. Me dice Sergio que cuando la conoció, ella le dijo que jamás le pediría nada, que solamente estaba con él porque lo amaba, y mira cómo son las cosas, cómo hay interés con las personas”.

-Pero lo importante es que ya está libre para casarse contigo...

“Así es, imagínense lo que me ama para haberse desprendido de algo así, y ella (su exesposa) jamás va a tener esa felicidad que nosotros tenemos”.

-¿Qué nos puedes platicar de la boda?

“Estoy buscando un lugar muy ad hoc, algo muy diferente. Yo me quiero casar en el Castillo de Chapultepec. Sé que nunca ha habido una boda ahí, pero vamos a ver si se puede”.

-¿Ya están viendo con las autoridades correspondientes?

“Sergio está viendo con sus relaciones, a ver si es posible”.

-¿Cuántos invitados les gustarían?

“Queremos que sean mil. Es que yo soy muy de fiestas. Siempre en mi cumpleaños hago fiestas masivas y aquí en un evento tan importante como es tu boda, después de que he tenido dos relaciones muy importantes en mi vida y no me había querido casar, pues ahora quiero algo maravilloso con toda la gente que amo y adoro”.

-¿Ya tienes el vestido de novia?

“Yo diseño mi ropa y ya escogí la tela. Yo diseñaré mi vestido de novia. Me casaré de blanco”.

-Aparte de la boda, ¿qué planes tienen a futuro?

“Estamos a punto de grabar un programa de remodelación de casas. Haremos el programa piloto y lo vamos a vender a muchos países, a televisoras y plataformas”.

-Será la primera vez que trabajen juntos en televisión, ¿no?

“Sí, y encantados de hacerlo. Estamos muy enamorados”, concluyó.

Sergio Goyri cuenta cómo fue anular su primer matrimonio por la iglesia

-Estás muy feliz con Lupita...

“Viene a ser un remanso en mi vida, pero también un torbellino. Es algo muy especial en mi vida y yo lo único que le pido a Dios es que me dé vida para seguir disfrutando de este momento con esta mujer tan maravillosa, disfrutar de su belleza, su carisma, todos esos atributos naturales que Dios le dio, y corresponderle de la mejor manera”.

-Que ya te dieron hace un mes la anulación eclesiástica de tu primer matrimonio, ¿no?

“Sí, y estamos muy contentos, porque el principal objetivo de pedir una anulación de matrimonio por la Iglesia, es muy importante, pues legalmente te puedes divorciar, pero religiosamente es muy difícil, y se demostró que había una incompatibilidad de caracteres y que la señora (su primera esposa), como yo, no estábamos lo suficientemente maduros”.

-¿Qué te animó a pedir la anulación?

“El querer dar la formalidad y credibilidad a mi relación con Lupita. Actualmente ya no cualquiera se casa por la Iglesia y ponemos por delante a nuestro Señor Jesucristo”.

-¿Cómo viviste el proceso de buscar esta anulación?

“Fueron tres años y, como todo en la vida, encuentro y desencuentro, agridulce, y tienes que estar de manera positiva, y no hay edad para dar este paso”.

-¿Se puede saber cuáles fueron los motivos que argumentó para poder conseguirlo?

“Fueron cosas privadonas”.

-Del divorcio por lo civil, tuvo que sacrificar una casa por diez millones de dólares...

“En esta vida no te llevas nada, y cuando entras a una relación, hay que entrarle con todo”, finalizó.