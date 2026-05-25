Exatlón México: ¿Mati Álvarez y Evelyn Guijarro terminaron por una infidelidad? Surgen detalles de la ruptura

Mucho se ha dicho sobre Mati Álvarez y Evelyn Guijardo, exparticipantes de ‘Exatlón México’. Cuando el reality comenzó en septiembre del año pasado, ambas llegaron como pareja. Todo parecía ir bien hasta que los fans comenzaron a notar un cierto distanciamiento entre ellas durante las últimas semanas del concurso.

Las dos han sido muy ambiguas sobre la ruptura y solo se han limitado a decir que “ya no eran compatibles”. Sin embargo, el tema vuelve a surgir después de que salieran a la luz mayores detalles de por qué habrían terminado su relación. ¿Hubo infidelidad? Esto se sabe.

Mati y Evelyn / Redes sociales

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¿Cómo fue el romance entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro?

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro se conocieron en la cuarta temporada de ‘Exatlón México’ (Titanes vs. Héroes, 2020‑2021). Ambas fueron rivales y hasta llegaron a enfrentarse durante la gran final de esa edición.

Si bien iniciaron como “enemigas”, una vez fuera del set, convivieron más y empezaron una relación. No se sabe exactamente en qué momento comenzó. No obstante, los rumores apuntan a que comenzó en 2022, pues, en aquel entonces, se les veía muy juntas y hasta compartían momentos bonitos en redes sociales.

Se confirmó luego de que, tras un triunfo de Evelyn en ‘Exatlón All Stars’, Mati le llevara flores para felicitarla por su gran esfuerzo.

Hace algunas semanas, la propia Álvarez confesó que había decidido darse “un tiempo” con Evelyn. Dejó ver que la separación se habría dado en buenos términos, ya que le deseó todo lo mejor.

“Creo que, simplemente, también, nos tenemos que dar un tiempito como para asimilar las cosas entre las dos, pero ahorita estamos bien, en un momento padre, tranquilo y así va a ser. Que sea feliz y que sea feliz con quien ella quiere ser, aquí en Exatlón y en la vida”, indicó.

Mati y Evelyn / Redes sociales

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¿Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, exparticipantes de ‘Exatlón México’, terminaron por una infidelidad?

A través de su pódcast, el periodista Gabo Cuevas abordó el rumor de que, supuestamente, Mati Álvarez terminó con Evelyn Guijarro mientras esta última seguía en las grabaciones de ‘Exatlón México’. Supuestamente, le habría confesado que se enamoró de otra mujer llamada Paulette Gallardo.

Las sospechas de que una infidelidad fue la causante de la separación aumentaron tras unas recientes declaraciones de la llamada ‘Sniper’. Y es que no quiso negar ni confirmar si realmente Mati la dejó por otra persona. Incluso instó a los medios a que le preguntaran a la poblana sobre el asunto.

“Si les contara la verdad, híjole, muchas cosas malas pasarían. Lo que les puedo decir es que yo la terminé por cosas obvias que todo mundo sabe que pasamos allá dentro. ¿Qué más les puedo decir? Saquen sus conclusiones. Pregúntenle a ella. Yo solo puedo hablar por mí”. Evelyn Guijarro

Hasta el momento, Mati no ha respondido a estas declaraciones o a los rumores de una presunta infidelidad. No obstante, se ha especulado que, presuntamente, ya estaría saliendo con otra mujer.

¿Quién es Paulette Gallardo, la presunta causante de la ruptura entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro?

Paulette Gallardo es una deportista y exfutbolista mexicana. La apodada ‘Toro Miura’ ha sido vista en varios realities como Exatlón México y Reto 4 Elementos. A raíz de los rumores acerca de ser la presunta amante de Mati Álvarez, compartió el siguiente mensaje:

“He recibido muchos mensajes por una declaración que realizó una persona respecto a temas que se comentan de ‘Exatlón’, no tengo nada que aclarar respecto al tema. Solo recordando que no tiren piedras porque mi casa es de madera y las otras son de cristal”, manifestó.

Para muchos, esta fue su manera de negar todas las especulaciones y pedir al público que ya no la involucre en este asunto.

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