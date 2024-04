Exatlón: ¿Gloria Murillo dejó a su esposo para andar con Paulette Gallardo?

Desde que terminó la más reciente temporada de ‘Exatlón México’, Gloria Murillo y Paulette Gallardo han dejado ver que podrían tener algo más que una amistad.

Sin embargo, lo que llamaba la atención es que Gloria estaba casada y recientemente confirmó que ya no está con su esposo, lo que desató más las sospechas de un romance con Paulette.

Para aclarar todas las dudas, las atletas hicieron una transmisión en vivo en donde hablaron con sus fans de los sentimientos que tienen y cómo se ha dado la relación entre ellas.

Checa: Michelle Rodríguez presume a su pareja en redes sociales ¿De quién se trata?

Paulette y Gloria hablaron de la relación que tienen / Instagram

¿Gloria Murillo y Paulette Hernández son novias?

Durante la transmisión en vivo, las famosas atletas mencionaron que no fue a causa de Paulette que Gloria se separó de su esposo, sino que ya tenían problemas previos en su matrimonio.

Fue entonces que Paulette se acercó a ella en ‘Exatlón’ y le expresó su deseo de salir con ella luego del reality, en donde no quisieron iniciar nada porque estaban concentradas en la competencia.

“Paulette a mí me dijo, ‘si salgo y tú estás libre, quiero invitarte a salir. Yo no me quiero meter en nada’, porque obviamente yo ya tenía mis problemas. Yo no sabía que iba a conocer ahí a alguien especial”, contó Gloria.

Entérate: Actriz de ‘La Reina del Sur’ revela que quedó embarazada a sus 55 años junto a su pareja de 24

Las atletas también contaron que eran muy amigas y ambas sabían de los problemas amorosos que tenían cada quién, por lo que Paulette añadió: “Hay que cuidar nuestra imagen ahorita. Le dije, no quiero nada pero tampoco descarto la posibilidad de conocer a alguien. Ella venía con un tema de lo de su separación y yo dije, ‘no quiero causar un conflicto’ entonces si yo salgo y tú ya estás literal separada, o sea, matrimonio, papeles y que tú estés bien, salimos”.

Contrario a lo que piensan los fans de que probablemente su romance se dio desde ‘Exatlón’, las atletas explicaron que una vez afuera, todo pasó con un proceso y no fue tan rápido, “la gente piensa que es algo fugaz, nos comparan con relaciones que realmente ni al caso. Tampoco queremos demostrarle a nadie que esto no es algo fugaz, somos dos personas adultas. Ella decidió tronar su matrimonio ella sabe por qué, no lo hizo por mí”.

Y finalizaron aclarando que desde antes de ‘Exatlón’ Gloria ya estaba en proceso de divorcio y no se trató de un tema de: “Paulette se metió, Gloria lo dejó”.

Además de que Gloria Murillo mencionó que su preferencia sexual nunca ha sido motivo de sorpresa para Paulette: “Yo nunca he negado que soy bisexual… me gustan los hombres y las mujeres, eso es desde siempre. Yo he tenido novias, he tenido novios y nunca he tenido miedo en platicar de ello. Paulette ya sabía también. El chiste es que yo sabía que ella era les y que pues ella sabía que yo era bi y esas cosas siempre se hablaron así que no es porque ‘ay, me fue mal’ y ya estoy viendo ahorita qué onda o ‘ay, Paulette me transformó’, pura basura que andan diciendo y pues nosotras estamos felices”, añadió.

Las atletas pasaron el fin de semana juntas en el festival ‘Tecate Pa’l Norte’ en donde se divirtieron y no les dio miedo compartir fotografías del momento que pasaron.

Checa: Novia de Nicandro Díaz comparte un emotivo vídeo a tres semanas de su partida