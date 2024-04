Novia de Nicandro Díaz comparte un emotivo vídeo a tres semanas de su partida

Hoy se cumplen tres semanas desde que Nicandro Díaz falleció en un accidente en motocicleta en la Península de Yucatán, donde su novia Mariana Robles lo acompañaba. A pesar de las críticas, Mariana sigue publicando fotos y vídeos con él en las redes sociales. Ellos compartieron tres años de ser pareja.

Desde el fallecimiento del productor de Televisa, la situación ha estado rodeada de controversia. Aunque Mariana afirmó tener una buena relación con los hijos de Nicandro, quedó claro que no es así. Más aún, se ha revelado que los hijos del difunto solicitaron una investigación oficial sobre Mariana, ya que no confían en la versión que ella dio sobre la muerte de su padre y en TVNotas te dimos a conocer que una persona cercana a la familia nos contó que ellos le mandaron decir a Mariana que no era bienvenida en el funeral.

Foto de Nicandro Díaz en funeral, a la derecha imagen de corona de flores para Nicandro Díaz / Francisco Mancera

Novia de Nicandro Díaz comparte emotivo vídeo

Recientemente, Mariana Robles compartió un emotivo vídeo en sus redes sociales. En este material, aparece junto a “Nic”, como solían llamar al productor en el medio. En la imagen, Mariana se recuesta en su hombro en una muestra de cariño y complicidad.

El vídeo está musicalizado con el tema de Rosana, “Si tú no estás”, y sobre la fotografía se aprecia parte de la letra de la canción, que habla sobre la pérdida de un gran amor.

Pese a los rumores y las tensiones con la familia de Nicandro, Mariana ha recibido muestras de apoyo en las redes sociales.

Sus seguidores han expresado su solidaridad y empatía en este difícil momento. A través de sus publicaciones, por lo que en el reciente video se podían leer comentarios como:

“Dios te de la fuerza y paz en tu mente y corazón para seguir adelante como a él le gustaba verte tan bonita”, “Un abrazo fuerte Marianita, Dios te de consuelo”, “Lo lamento tanto , siento tanto la pena qué hay en tu corazón , bendiciones”, “Dios te dará la fortaleza. Tu angel desde el cielo te cuidara, vivió feliz a tu lado. Comentarios en redes

