Sergio Goyri y su prometida, Lupita Arreola, ¡no logran casarse por tremendos intereses! ¿Amor por conveniencia?

Ni con 7 años de compromiso y casi 8 de relación, Sergio Goyri y su prometida, la empresaria y actriz Lupita Arreola, logran pisar el altar, y es que cada uno tiene sus peculiares condiciones que lo han hecho imposible.

¿Por qué Sergio Goyri y su prometida, Lupita Arreola, aún no se han casado?

Sergio Goyri está dispuesto a complacer el deseo de su amada y casarse por tercera ocasión, pero tiene una petición y la balconeó con nosotros:

Ya di la verdad, mi amor, que yo me quiero casar por bienes mancomunados y ella no quiere, porque tiene un chingo de lana y no quiere repartir. Sergio Goyri

Lupita desea una boda muy cara, de la que Goyri aún no ha podido hacerse cargo: “Primero, tengo que trabajar como un verdadero burro para poder darle siquiera un 10% de la fiesta que ella quiere, por eso se ha dilatado un poquito”.

Ella intenta justificarse: “Es que yo nunca me he casado. Yo no quiero cualquier boda, debe ser una que valga la pena. No queremos un evento sencillo y que esté la gente que realmente nos quiera. Tiene que ser en este 2026, es el plazo ya. Si no, buscaré un casting para alguien que sí realmente quiera casarse”.

Te puede interesar: Sergio Goyri llena las redes de romanticismo

Sergio Goyri y su prometida, Lupita Arreola / Redes sociales

¿Sergio Goyri y Lupita Arreola se casarán por bienes mancomunados?

Lupita Arreola no cede ante esto: “Nos vamos a casar por bienes separados, yo creo que es lo mejor”, a lo que Sergio la interrumpió para señalar: “Ya ves, las mujeres son así. Cuando no hay, dicen que te tienes que mochar, y cuando hay, lo mandan a uno a la goma, ¿pues cómo? Yo me jodí mucho”.

Arreola explica el origen de su riqueza: “Yo tengo mis empresas. Acabo de cumplir 25 años como empresaria independiente en el ramo inmobiliario. Me dedico a la producción, remodelación. Además, diseño ropa, joyas, muebles. Me encantan mis negocios”.

Te puede interesar: Sergio Goyri celebra su cumpleaños en la playa

Sergio Goyri y Lupita Arreola / Redes sociales

¿Cómo descubrieron Sergio Goyri y Lupita Arreola que estaban enamorados?

Entre ellos hay una diferencia de edad de 20 años, Sergio Sendel tiene 66 y Lupita Arreola 46, a lo que el histrión reflexiona que ya vive en una etapa más complicada: “Todo te empieza a pasar y lo que menos quiero es crearle un entorno difícil o que tenga que sacrificar su libertad o una etapa muy ching*na donde está conociendo a la gente, que la fama, que le piden autógrafos... Cuando me den las pinch3s reumas y eso, no va a tener ni tiempo de empujarme en la silla de ruedas”.

Lupita defiende que sí le tiene un amor incondicional:

Cuando fue lo del COVID y no había vacunas, él se contagió y me dijo que me fuera de la casa. Yo no acepté. Me quedé a atenderlo y hasta a mí me dio también. Qué muestra tan grande de amor le tuve. Mucha gente hubiera salido corriendo, mi papá falleció de COVID, y cuando le dio mis hermanas salieron corriendo. Lupita Arreola

Sergio Goyri piensa invitar a su boda a todos sus hijos, a pesar de que en el pasado tuvo algunas diferencias con algunos, y uno de ellos ni siquiera lo invitó a su enlace:

“Esas son decisiones de ellos. Ahí qué vas a hacer. Que no quiso, pues ya está bien: Sus razones tendría o sus creencias o pensamientos en ese momento. Yo no voy a guardar cosas raras a mis hijos. Los quiero mucho y tenemos muy buena comunicación”, dijo Goyri.

Lee: Sergio Goyri se reconcilió con su hijo, horas antes de que llegara al altar

Sergio Goyri y su prometida Lupita Arreola / Carpio y Mancera

¿Sergio Goyri se retirará de la actuación?

Por otra parte, Sergio Goyri no piensa en el retiro. “Lo bueno de esta carrera es que siempre hay personajes para todas las etapas de tu vida. Yo dejaría esto en el momento en el que las producciones me faltaran al respeto y no me dieran el lugar que me he ganado”.

El actor tiene claro que no volvería a los realities, como cuando en 2017 participó en Bailando por un sueño. “Yo puse como condición que no fuera Lolita Cortés como jurado, pero después sí estuvo y fue a hacer su personaje de malvada, como en las telenovelas. Lo que sí no puedes es faltar al respeto tan directamente. Que te digan: ‘Usted me parece un mamarracho’, pues ¿qué te pasa? Después le ofrecí disculpas, pero creo que sí se lo merecía. Ahora que está en La granja VIP ojalá le sirva para enriquecer su vida, su manera de tratar al prójimo, porque ya lo dijo Dios: ‘Con la vara que midas, serás medido’. No es una mala persona, cumple con su personaje”.

Finalmente, este año lo vimos en Top chef VIP: “Me insistieron mucho. Fui el primer expulsado, pero a mí me tenían que haber echado no en la primera semana, sino desde antes de llegar allá, porque les dije que jamás había cocinado y no sabía nada. También me llamaron para La casa de los famosos y les dije que de ninguna manera, porque me iba a hacer homicida público. Me iban a ver matando gente adentro, y no quiero que me metan a la cárcel”.

Te puede interesar: Belinda, Mijares, Sergio Goyri y Susana Zabaleta entrarían a ‘La casa de los famosos Super Star’

Sergio Goyri en Top Chef VIP / Carpio y Mancera

¿Qué papel hace Sergio Goyri en la telenovela Los hilos del pasado?

En este melodrama, Sergio encarna a “Ramiro”, un hombre que hace de las suyas a “Violeta”, interpretada por Pía Sanz: “Es un hombre que tiene un lado oscuro tremendo. Es muy violento. Trabajar con ella es un placer, es una actriz sumamente profesional. Hay escenas de abuso psicológico y físico que trabajamos con mucho cuidado y respeto para los televidentes”.

Te puede interesar: Sergio Goyri podría regresar a Televisa

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .