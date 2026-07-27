Filtran llamada al 911 momentos antes de que influencer fuera asesinada por su esposo: “Una mujer llorando”

La investigación sobre la muerte de la influencer estadounidense Sara Gilson continúa revelando nuevos detalles que han conmocionado a miles de usuarios en redes sociales. A unos días del hallazgo de los cuerpos de la creadora de contenido y de su esposo, Jeremiah “Shawn” Duffey, filtran una llamada que presuntamente corresponde a momentos antes. ¿Cómo fue?

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¿Cómo fue encontrada sin vida la influencer Sara Gilson?

Los hechos ocurrieron el jueves 23 de julio en Oklahoma, donde Sarah Gilson fue atacada a balazos por su esposo dentro de la vivienda que compartían. Después de dispararle en varias ocasiones, Jeremiah Shawn presuntamente se quitó la vida, según informaron las autoridades.

La policía acudió al domicilio tras recibir un reporte de emergencia realizado por una vecina. De acuerdo con su testimonio, el hijo de la pareja llegó a su casa después de haber presenciado el violento episodio. Al arribar al lugar, los agentes únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de ambas personas.

La pareja atravesaba un proceso de separación. Incluso, Sarah había solicitado una orden de protección contra Jeremiah en 2021 y, semanas antes del crimen, volvió a tramitar una orden de alejamiento debido a la situación que enfrentaba.

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¿Cuál fue la llamada al 911 que anunció la muerte de la influencer Sara Gilson?

El audio de la llamada de emergencia fue compartido por People, medio que también indicó que dicho enlace telefónico se realizó a las 11:15 de la noche del jueves 23 de julio.

En la grabación, el operador del 911 informa que intentaba volver a establecer contacto mientras, al fondo de la llamada, era posible escuchar a una mujer gritando y llorando de manera desesperada.

Minutos después, el operador mencionó que el incidente estaba relacionado con un hombre que anteriormente había sido buscado por un caso que involucraba a una menor de edad y señaló que existía la posibilidad de que hubiera un arma en el lugar:

Estoy tratando de comunicarme con él de nuevo, pero pude escuchar a una mujer de fondo gritando y llorando. Hubo un fuerte golpe en el fondo. Telefonista del 911

Posteriormente, según People, se escucha decir al mismo telefonista que la persona correspondía a alguien que “buscaban” desde tiempo atrás:

Un hombre que estábamos buscando hace unas semanas después de que lo atraparon besando a un men*r. Telefonista del 911

Por último, se especula que la voz de la persona que llamó a emergencias, es la de un menor de edad (que vivía en el domicilio), motivo por el que no difundieron las palabras exactas de lo que decía.

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¿De qué acusaba la influencer Sara Gilson a su esposo?

La investigación también reveló que Sara Gilson había intentado protegerse legalmente de su esposo en distintas ocasiones.

Registros judiciales muestran que en 2021 presentó dos órdenes de protección de emergencia contra Duffey. Sin embargo, ambas fueron desestimadas debido a que la influencer no acudió a la audiencia correspondiente.

Más recientemente, el 10 de julio de este año, Gilson volvió a solicitar una orden de protección. En el documento aseguró que su esposo poseía un arma de fuego, había amenazado con quitarse la vida y que se encontraba prófugo.

Tras revisar la solicitud, un juez ordenó que Jeremiah Duffey abandonara de inmediato la vivienda familiar y que permaneciera al menos a 91 metros de distancia de Sara Gilson.

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