La casa de los famosos México 2026: ¿Primera alianza? Participante asegura tener “conexión” con otro habitante

La cuenta regresiva para el estreno de La casa de los famosos México 2026 continúa y la expectativa sigue creciendo. El rumbo del reality puede cambiar desde el día uno, pues un participante tendría una “conexión” especial con otro habitante. ¿Alianzas ya?

Participante de Masterchef Celebrity Colombia golpea a compañera / Pixabay

¿Qué participantes han sido confirmados en La casa de los famosos México 2026?

El martes 21 de julio fueron anunciados dos nuevos integrantes de La casa de los famosos México 2026, con lo que el elenco confirmado asciende, hasta ahora, a 15 celebridades. Sin embargo, todo apunta a que la producción aún guarda algunas sorpresas para el estreno del reality.

Hasta el momento, los participantes confirmados son:



Ernesto Laguardia: Actor y conductor

Karina Torres: Influencer.

Ximena Herrera: Actriz.

Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen.

Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario.

Cynthia Klitbo: Actriz.

Yahir: Cantante, actor y conductor.

Flor Vigna: Influencer y boxeadora argentina.

Massad Altamimi: Empresario e influencer de origen árabe.

Arantza Ruiz: Actriz, influencer y streamer.

Ese Pérez: Influencer.

Fede Vigevani: Influencer y youtuber.

Brianda Deyanara: Influencer.

Memo Schutz: Comentarista deportivo de Televisa.

Yanet García: Conductora y ex chica del clima.

Además, se espera que durante el estreno, programado para el próximo domingo, la producción anuncie a más habitantes que terminarán de conformar el elenco de esta nueva temporada.

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Ya hay alianzas entre habitantes de La casa de los famosos México 2026?

Tras la presentación oficial de Memo Schutz y Yanet García como habitantes de la nueva temporada de La casa de los famosos México, el reconocido comentarista deportivo reveló durante su primera entrevista, que comparte una conexión con el youtuber uruguayo Fede Vigevani.

Aunque ambos pertenecen a mundos completamente distintos del entretenimiento, Schutz confesó que existe un vínculo inesperado entre ellos gracias a sus hijos, quienes son seguidores del contenido que crea el influencer:

Tengo que hablar con mi Fede (Vigevani) porque además sé que le gusta el basketball. Voy a hablar con él, mis hijos son muy aficionados de Fede y ahí está en su teléfono. Memo Schutz

Durante la charla explicó que, a lo largo de más de 25 años dedicados al periodismo y la narración deportiva, ha aprendido que el deporte suele ser una excelente herramienta para iniciar conversaciones y conectar con personas de distintos ámbitos.

Aunque no dijo que hará una alianza directa con él, espera interactuar con el youtuber.

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Memo Schutz habla de La casa de los famosos México / IG: lacasafamososmx

¿Quién es Memo Schutz y cuál es su trayectoria en deportes?

Guillermo “Memo” Schutz es un periodista, comentarista y narrador deportivo mexicano con una trayectoria de más de 25 años en los medios de comunicación. Es reconocido por su conocimiento en disciplinas como el basquetbol, el futbol americano, el béisbol y otros deportes.

A lo largo de su carrera ha cubierto eventos internacionales como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo, el Super Bowl, las Finales de la NBA, la Serie Mundial de las Grandes Ligas, entre otros torneos.

Memo Schutz se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en México.

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